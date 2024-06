Matteo Bocelli anuncia su gran gira de otoño

Una estrella pop en ascenso

Se presentará el 1 de octubre en el Teatro Metropólitan

La estrella del pop en ascenso Matteo Bocelli, anunció su próxima gira de otoño A Night With Matteo: The Americas 2024.

La gira verá a Bocelli presentarse en 19 lugares de América del Norte y del Sur, incluido el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, Vivo Rio en Río de Janeiro, The Town Hall en la ciudad de Nueva York, el Queen Elizabeth Theatre en Toronto, The Fillmore Detroit y The Orpheum Theatre en Los Ángeles. La gira comenzará el 30 de septiembre en Monterrey, México y concluirá el 21 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex el 13 de junio, mientras que la venta general será el 14 de junio en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. Para obtener más información y boletos, visita https://bnds.us/t9egys/

El año pasado, Bocelli lanzó su aclamado álbum debut, Matteo. El disco presenta una mezcla de canciones en inglés e italiano, e incluye colaboraciones en la composición con algunos de los mejores talentos de la industria musical de la talla de Ed & Matthew Sheeran, PARISI (Ed Sheeran, Fred Again), Jesse Shatkin (Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) y Stuart Crichton (Kesha, Backstreet Boys, Louis Tomlinson). Puedes ver a Matteo interpretando el exitoso sencillo “Chasing Stars” escrito por los hermanos Sheeran en Live with Kelly and Mark AQUÍ, leer su perfil en Vanity Fair AQUÍ y el de Billboard.

A principios de este año, Matteo y su padre, el reconocido tenor Andrea Bocelli, sorprendieron a las estrellas de Hollywood con una presentación especial en la 96ª edición de los Premios de la Academia, con una interpretación muy especial de “Time To Say Goodbye”.

Matteo también participó en la edición especial de A Family Christmas, el primer disco de la familia Bocelli, que se convirtió en el nuevo álbum navideño más vendido de 2022. También fue la imagen de la campaña global navideña de 2023 de GUESS, la cual se grabó en Italia, su país natal.

FECHAS DE LA GIRA A NIGHT WITH MATTEO: THE AMERICAS 2024:

Lunes, 30 de septiembre – Monterrey, México – Show Center

Martes, 1 de octubre – Ciudad de México, MX – Teatro Metropolitana

Jueves, 3 de octubre – Bogotá, Colombia – Teatro Jorge Eliecer Gaitán

Domingo, 6 de octubre – Santiago, Chile – Movistar Arena

Martes, 8 de octubre – Río de Janeiro, Brasil – Vivo Rio

Miércoles, 9 de octubre – Sao Paulo, Brasil – Sala Sao Paulo

Viernes, 29 de noviembre – Red Bank , NJ – Centro de Artes Count Basie

Sábado, 30 de noviembre – Atlantic City, NJ – Sound Waves

Lunes, 2 de diciembre – Nueva York, NY – El Ayuntamiento

Jueves, 5 de diciembre – Toronto, ON – Queen Elizabeth Theatre

Sábado, 7 de diciembre – Munhall, Pensilvania – Carnegie of Homestead Music Hall

Domingo, 8 de diciembre – Northfield, OH – MGM Northfield Park

Martes, 10 de diciembre – Detroit, MI – The Fillmore Detroit

Jueves, 12 de diciembre – Carmel, IN – El Centro de Artes Escénicas – El Palladium

Domingo, 15 de diciembre – Seattle, WA – Moore Theatre

Lunes, 16 de diciembre – Portland, Oregón – Teatro Newmark

Miércoles, 18 de diciembre – San Francisco, CA – Teatro del Palacio de Bellas Artes

Viernes, 20 de diciembre – Palm Desert, CA – McCallum Theatre

Sábado, 21 de diciembre – Los Ángeles, CA – The Orpheum Theatre