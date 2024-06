Consolidación del poder de la IV-T

Desde el portal

Ángel Soriano

Como ya se había anticipado, el proceso electoral del 2 de junio fue de mero trámite, pues la continuidad del proyecto de la IV-T está más que garantizado, lo mismo que el ajuste de cuentas con la oposición y dirigentes sociales que se imaginaron que “ahora sí” regresamos a la administración pública para recuperar nuestros privilegios.

La desaparición del PRD y sus mercenarios dirigentes es una muestra de ellos. Se le asignó el mínimo del mínimo porcentaje para lograr su extinción, lo mismo que al PAN y al PRI a los que se les respetó su antigüedad, pero prácticamente han desaparecido del escenario nacional al ignorar las luchas históricas -enfrentadas- de ambos partidos y la cual fue ignorada por sus dirigentes.

La virtual Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, desde el principio sabía cuál era y es su papel: su única campaña consistió en reiterar su lealtad institucional y a continuar con los planes de gobierno, rodeada de colaboradores previamente designados, los cuales más que todo cumplen una función de informadores de quien decide en el país.

Nadie ignora su pleito, real o simulado, con el gobernador Alfonso Durazo, auténtico jefe de la consejera presidenta Guadalupe Taddei; con Marcelo Ebrard y Adán Augusto Hernández López, y la permanencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que se ha ajustado a la política actual, cuestión que no hicieron sus antecesores. Sheinbaum será siempre leal.

TURBULENCIAS

Llega asesora en seguridad de EU

La asesora de Seguridad interna del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, y quien ha sostenido múltiples encuentros en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, acompañada del embajador Ken Salazar, visitaron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para intercambiar puntos de vista y fortalecer las relaciones de amistad, como socios comerciales y de cooperación entre nuestros países. “De cara a la agenda bilateral que seguiremos trabajando a partir del próximo 1 de octubre. Continuaremos con la política de amistad, diálogo y entendimiento, con respeto a nuestra soberanía”, informó la ex jefa de Gobierno capitalino… La secretaria de Salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández, y el presidente municipal de la Villa de Zaachila, Carlos Rigoberto Chacón Pérez, inauguraron el nuevo Centro de Salud de Servicios de Salud IMSS-Bienestar, en beneficio de sus 28 mil habitantes. “Ahora mis compañeras y compañeros tendrán un nuevo espacio que, con el mismo profesionalismo, van a reforzar las acciones, para que la atención que reciba la población sea de calidad”, indicó al dar a conocer que hubo una inversión de 11 millones 798 mil 933 pesos por parte de la autoridad municipal y en equipamiento médico e instrumental por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dos millones 704 mil 224 pesos y sustituye a la unidad construida en 1980… Hizo crisis las diferencias entre el diputado petista Benjamín Robles Montoya y el gobernador Salomón Jara Cruz, luego de que el michoacano no lograra colarse otra vez al Senado, utilizando para ello a un partido y a un estado, como es Oaxaca, para satisfacer sus intereses personales y familiares. Nadie duda que Robles Montoya no tuvo los votos suficientes de los oaxaqueños, pero siempre había contado con la protección de los gobernadores y de la dirigencia nacional de su partido. Había encontrado la fórmula para eternizarse en el negocio electoral, hasta que topó con pared… La ejecución de cuatro personas y dos bebés en Guanajuato descubre participación de los mandos policiacos en sus tres niveles en actividades ilícitas que deberán aclararse, pues además de las diferencias políticas, debe frenarse la ola de violencia que llega hasta seres inocentes.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista