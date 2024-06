Ayudará mucho al país continuidad con el cambio de Sheinbaum: AMLO

Rechazo a comportamientos clasistas y racistas

Reitera el Presidente que no habrá un viraje en la conducción

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la continuidad con el cambio que se proyecta con la llegada de Claudia Sheinbaun a la Presidencia de la República va a ayudar mucho al país y a la gente porque no habrá un viraje en la conducción.

Tras condenar el comportamiento clasista y racista como el de una persona de un video viral donde despidió a su empleada doméstica por ser “chaira”, dijo que el nuevo gobierno estará a cargo de una gente sensible que priorizará los apoyos a la gente humilde, a los olvidados.

El mandatario indicó que Claudia Sheinbaum tiene la sensibilidad de escuchar a todos, pero que dará preferencia a la gente más humilde del país, siendo un motivo de alegría.

“Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso, y ya no van a gobernar esos, va a seguir la transformación, y quien va a gobernar pues tiene esa sensibilidad de escuchar, de atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados a los humillados, eso es muy importante porque si no, iba a ser un retroceso, es regresar otra vez a atender solo a una minoría y olvidarse de la gente”, expuso.

En su mañanera de este miércoles, celebró que se van a comenzar con cumplirlos compromisos de Sheimbaun, con las reformas que todavía le tocará a él, dijo, para garantizar que las mujeres tengan una pensión a partir de los 60 años. En la actualidad los apoyos para los adultos mayores comienzan a los 65 años.

Mencionó que aun cuando la Constitución refiere que estas pensiones se otorgarán a las personas de 68 años y más, lo cierto es que desde hace tiempo se les entrega desde los 65 años y se realizarán estas dos modificaciones: pensiones a las mujeres a partir de los 60 años y que los apoyos a los hombres a partir de los 65.

Asimismo, anticipó que también se concretará otra reforma relacionada con los compromisos de campaña de Sheimbaun para entregar una beca a todos los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas. En la actualidad, dijo, en este nivel, su gobierno entrega 5 millones de becas y solo en el bachillerato es universal, pero ahora se extenderá a la primaria y secundaria.

Subrayó la importancia de “seguir apoyando a todos, eso es lo mas humano, lo más cristiano, tiene que ver con todas las religiones, el amor al prójimo. En una minoría hay mucho individualismo, clasismo, racismo. El movimiento es ir combatiendo todo eso”.