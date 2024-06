Limpia en el Poder Judicial

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque la compra de “impartidores de justicia” data de tiempos inmemoriales y, en consecuencia, es difícil corregir esa tendencia, intentarlo no está por demás.

Los hombres más acaudalados de cualquier sociedad basan su fortuna en la impunidad por la protección de jueces y magistrados e imponen el terror en los más débiles para sus fines mercantiles o mercenarios.

A los ministros, como a los integrantes del Poder Legislativo, los impone el Presidente. Y en algunos casos estos no ejecutan sus disposiciones porque obedecen a intereses más fuertes.

El que sean electos no garantiza que sean incorruptibles, porque sucede igual que las policías: el cambio de nombre o de logotipo de la corporación no tiene nada que ver. Son igual o más corruptos que los anteriores porque el origen de la corrupción es un problema cultural, como dijera el mexiquense Peña Nieto.

Ni los foros, parlamentario abierto o universidades o barras de abogados cambiarán la realidad.

Pero es bueno intentarlo para que el pueblo sepa de qué se trata la reforma al Poder Judicial y salgan los que están para dar paso a los nuevos que, pues antes de que concluya el siguiente sexenio se buscará un nuevo mecanismo para sustituirlos.

TURBULENCIAS

Tiempos de reconciliación, dice Germán Martínez

El ex director del IMSS, Germán Martínez, como siempre sucede, cuando están dentro de la nómina todo está bien. Cuando están fuera, son los feroces críticos. Ya olvidando todo lo que atacó a la IV-T, colocandose de lado de la senadora Xochitl Gálvez y sintiéndose ya perseguidor de morenistas, ahora, ante la derrota, busca la paz y la reconciliación como el resto de la “marea rosa”. Son actitudes propias de la condición humana… Y quienes piensan que habrá sorpresas en la designación del gabinete, no será así porque estos ya están asignados y todo será de puro trámite. Se trata de un nuevo perfil: ciento por ciento de lealtad, sin desviaciones. La Presidenta Electa fue rodeada con antelación de los más probados transformadores y su función será cuidar que no haya daño a la milpa… El diputado petista Benjamin Robles Montoya no es bien visto por el Presidente, reveló el gobernador Salomón Jara, quien recordó que en alguna ocasión el michoacano le agarró una pierna a Murat el viejo… Sigue el litigio por la presidencia municipal de Oaxaca, al darse a conocer irregularidades y malas artes del candidato del PVEM, Ray Chagoya, al que se le involucra en ilícitos y mala fama. Todo parece indicar que los graves problemas de la ciudad de Oaxaca seguirán esperando… El senador electo Omar García Harfuch apenas y le dará tiempo de arrellanarse en su escaño, pues será llamado para tareas mayores.

