Varios municipios mexiquenses no dieron información al OSFEM

Evaluación de transparencia

Valle de México.— Los municipios de Jilotzingo y Xalatlaco, el Organismo de Agua de Ecatepec de Morelos, los sistemas DIF de Ixtapan de la Sal, Otzoloapan y La Paz, así como el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) de Amanalco —estos últimos cuatro con calificación cero— reportaron las evaluaciones más bajas en la entrega de información en el rubro de transparencia del la plataforma electrónica del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (Sevac). Así lo reflejaron los resultados generales del primer trimestre de 2024 del Sevac, expuesto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los cuales se derivan de la validación de la información que 493 entidades municipales y estatales que aportaron a la Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables del OSFEM.

Asimismo, que incurrieron en delación para solventar información los municipios de Xalatlaco, Tepotzotlán y Otzoloapan; los Imcufide de Amanalco y Nopaltepec; los Sistemas DIF de Otzoloapan, Ixtapan de la Sal y Xalatlaco y los ODAS de Calimaya y Atizapán de Zaragoza. Otras de las incidencias reportadas por la Auditoría Especial fueron que las entidades no firman la información de transparencia, no la publican, no saben identificar los formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y cambian de enlace constantemente.

Cabe destacar que, de manera general, los 125 municipios obtuvieron una calificación de 87.78%; 93.39% de 274 organismos paramunicipales; 98.84% los 84 organismos auxiliares; 100% los tres poderes del Estado y de los siete órganos autónomos fue de 98.78%; el total de reactivos validados por 19 revisores del OSFEM sumaron 14 mil 686a y la actividad se llevó a cabo entre el 29 de abril al 7 de junio de este año.