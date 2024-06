López Obrador placea a Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El PRI no cederá ante acometida autoritaria del gobierno: “Alito” Moreno

Lo que vino a confirmar la virtual Presidenta Electa en la primera gira en la que acompañó a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, quien ahora se dedicará a “placearla”, es que está más que dispuesta al continuismo y que quien gobernará “detrás del trono” a partir del primero de octubre, será el inquilino de Palacio Nacional.

Ahí está como palpable prueba que en Coahuila, Sheinbaum evadió por todos los medios que pudo abordar el tema de la reforma judicial, específicamente en el punto en el que el tabasqueño propuso que jueces y magistrados sean electos por voto popular y para no variar mucho, se deshizo en elogios para el Presidente, quien a su vez, demostró que seguirá ejerciendo su autoridad.

Esto, cuando en la visita del tabasqueño y la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México a Durango y Coahuila, los asistentes se aplicaron para abuchear a los gobernadores priistas de ambos estados, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, respectivamente

“¡Ya pasó… ya pasó la elección! ¿De acuerdo?”, gritó López Obrador para calmar a sus fervientes seguidores.

Por su parte, Sheinbaum Pardo no cabía de emoción y derrochando sonrisas por todos lados. Por ejemplo, en Lerdo, López Obrador se congratuló del relevo generacional en la Presidencia de la República y aseveró que con la virtual Presidenta Electa no habrá ni un paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”. ¿Será?, porque no será un paso atrás, más bien se trata de varios sexenios.

Entonces, lo que bien puede inferirse es que el continuismo seguirá hasta en el gabinete lopezobradorista. Según se sabe, preferentemente las mujeres conservarán sus puestos y, así, se dice que la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, permanecerá en el Palacio de Cobián.

¡Lástima! porque había más de un tirador para esa posición, ya sea el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón o el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se comenta, además, en el primer círculo de la virtual Presidenta Electa que lo que quería Ebrard era repetir al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), vendiendo la idea de que conoce al yerno de Donald Trump, en el caso de que éste gane la presidencia de Estados Unidos, pero como el ex rector de la UNAM se desempeñó como embajador de México ante la ONU, pues él tendría más derecho, además de que De la Fuente nunca se ha revelado, como en cambio sí lo hizo Ebrard, cuando López Obrador dio el banderazo de salida con la famosa carrera de las “corcholatas”.

Como se recordará, cuando el tabasqueño fue sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Sedena, tras su recuperación, preparó un testamento político con el objetivo de buscar garantizar que continuara su errada y llamada Cuarta Transformación “y que no haya ingobernabilidad en el país”.

En el mencionado testamento, López Obrador sugirió “respetuosamente” quién podría ser su sustituto, sin embargo no lo dio a conocer, pero indicó que el documento ya lo tenía un notario.

En ese ejercicio escrito, en el que aprovechó para autovictimizarse y decir que efectivamente tenía varios padecimientos pero que con su retiro —que ya está a unos cuantos meses— las cosas iban a ser más tranquilas porque se iría a vivir al nivel del mar y los medicamentos se reducirían, desde luego que ya estaba pensando en Claudia Sheinbaum y actualmente, en esta etapa, pues le facilita las cosas de una manera increíble, pero tal parece que una de las condiciones que ya le puso a su pupila es que la mayor parte del gabinete se quede como está.

Posteriormente, en su texto más reciente titulado “Gracias”, el de Tepetitán describió que él condujo el proceso electoral de 2024 para que no hubiera alternancia y asegurar el triunfo de su “corcholata” consentida. En este sentido, no hay que olvidar que López Obrador, para conseguir este objetivo, violó indiscriminadamente la ley electoral; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) dio cuenta de ello y sin embargo hizo como que “ni vio ni oyó”. Y luego en el oficialismo dicen una y otra vez que no hubo elección de Estado. ¡Qué tal!

Municiones

*** A nombre del PRI, su líder nacional, Alejandro Moreno, rechazó “cualquier iniciativa que pretenda alterar el equilibrio de poderes; politizar la elección de jueces, magistrados y ministros y socavar la independencia del Poder Judicial. ¡No vamos a ceder ante la acometida autoritaria de este gobierno!”.

*** Luego de escuchar algunas voces que han intentado comparar la elección de jueces que se lleva a cabo en Estados Unidos con México, el diputado Rubén Moreira Valdez aseguró que es un error equipararlos, porque las condiciones y la formación son muy distintas, así como la manera en que se aplica el debido proceso al juzgar, además que esa elección se realiza solo en algunas entidades federativas de ese país. En el programa digital “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el coordinador del PRI en la Cámara Baja, expuso las diferencias que marcan a cada sistema de justicia, para después reiterar su preocupación por las imprecisiones que se pueden presentar al realizar la elección por el voto popular de ministros, magistrados o jueces. El legislador resaltó que los abogados mexicanos pueden titularse en la mejor escuela o en una escuela patito y ejercer en todo el país, situación que no pasa con los angloamericanos, que en cada estado tienen su colegio de abogados y la patente para litigar no es para siempre. “Eso no le la han dicho al Presidente de la República, que en Estados Unidos para ser juez se requiere ser abogado, pero para ser abogado, a parte de la carrera, se requiere presentar un examen muy difícil para poder ejercer y si te vas a otro estado tienes que presentar la prueba llamada de certificación. Además, estos exámenes son periódicos”, aseveró Moreira Valdez.

*** No se cansa por todos los medios a su alcance el flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en anunciar que acaba de cumplir un año al frente de esa responsabilidad y por eso, el 27 de junio, en el Monumento a la Revolución, dará un informe público lleno de logros, la mayoría de ellos, solo están en la mente del funcionario capitalino. ¿Ese día hablará de por qué ocultó la información sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez? Y por cierto, a ver con qué sale respecto a la denuncia que en días recientes hicieran habitantes de la colonia Aragón, Cuchilla del Tesoro, Narciso Bassols ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, que denunciaron sobre la presencia de un fuerte olor a combustible en las coladeras y la llegada de agua potable turbia a sus hogares. Ahí se encontró una toma clandestina del hidrocarburo, específicamente de turbosina, combustible que se usa en los aviones. ¿Huachicol en la GAM?

