“Incógnito” de Nick Payne se presenta en Foro Shakespeare

Con funciones todos los viernes hasta el 5 de julio

Mitzi Fernández

Escrita por Nick Payne y con la dirección de Mario Bakas, David Farji y Mariana Bardán, la puesta en escena “Incógnito”se presenta en el Foro Shakespeare, con funciones todos los viernes hasta el 5 de julio.

El talentoso elenco está formado por Mario Bakas, Ana Cuesta, David Farji y Fernanda Monroy, quienes dan vida a varios personajes a la vez, atrapándote en las 3 historias que se manejan durante esta puesta en escena.

Principalmente es la historia del ladrón del cerebro de Albert Einstein, mientras te muestran como funciona el cerebro humano y todo lo que te puede llevar a hacer o creer, pues al final “Es una máquina de contar historias”.

Una obra que te hará pensar, mientras te cuentan las historias y casi coreográficamente van cambiando de pequeños escenarios y personajes. Con un toque de humor y drama te mantendrán atrapados en un viaje en el tiempo, corriendo de una historia a otra con escenas cortas.

La primera historia es la de Thomas Stoltz Harvey, el patólogo que casualmente pudo realizar la autopsia de Albert Einstein, y tuvo la idea de robar su cerebro, pues creyó que podría descifrar la razón de su intelecto y conocer sus proyectos pendientes.

La segunda historia es de Henry Maison, un hombre que tristemente sufría convulsiones, pero luego de su operación para tratarlas, pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos, y termina atrapado en un eterno presente, mientras lo acompaña su novia quien espera tenga algún avance.

La tercera historia es de Martha Murphy, una neuropsicóloga que trata de equilibrar su vida laboral y personal, atravesando por algunos problemas de matrimonio, terminando divorciada esperando encontrar otro amor. La puesta en escena ha sido reconocida internacionalmente, teniendo críticas positivas de algunos medios como The New York Times y The Guardian, promete ser una aventura creativa que el público disfrutará indiscutiblemente.

La obra Incógnito se presenta los viernes a las 19:30 horas, con una duración aproximada 120 minutos, clasificada para mayores de 12 años. Los boletos están a la venta en la taquilla del teatro o en la pagina www.boletos.shakespeareycia.com