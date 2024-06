Claudia Sheinbaum se quiere lavar las manos de la reforma judicial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pura vacilada, eso resultó ser la encuesta que aplicó Morena y otras dos casas en torno a la controvertida reforma judicial que en febrero pasado presentara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y todo es cuestión de revisar lo que informó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que, en promedio, el 59% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por el voto popular y que debe haber una reforma al Poder Judicial.

De entrada, la muestra que se utilizó es muy menor y no puede ser considerada representativa. En segundo lugar, nadie sabe, nadie supo, quiénes fueron los que resultaron ser encuestados, pero lo más probable es que hayan sido fervientes seguidores, ni más ni menos, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y quién quita si no siguió el oficialismo con aquella amenaza de que les retirarían los programas sociales a quienes no respondieran el sondeo a modo, a favor de Morena.

Con estas encuestas “patito”, Claudia Sheinbaum ahora sí que “mató dos pájaros de un tiro”, porque esto le permite “lavarse las manos” de tanto cuestionamiento que le han venido haciendo sobre el punto de que jueces y magistrados sean electos por el voto popular, si, esa propuesta que el inquilino de Palacio Nacional dice cada vez que puede que es inamovible, intocable y que deberá ser aprobada por su mayoría en el Congreso sin cambiarle ni una coma.

Sin embargo, lo anterior no exime a la futura Presidenta de México de que no deba de seguir defendiendo la reforma que su jefe está obsesionado en sacar adelante en el próximo mes de septiembre.

Luego de un estudio que realizaran especialista de la UNAM como César Astudillo y Javier Reyes, sobre este tema en el que coincidieron que, de aprobarse estas reformas, el poder se concentraría únicamente en la Presidencia de la República, esto, debido a que en las modificaciones propuestas se incluye la alteración de 53 artículos constitucionales, representando el mayor número de cambios en la historia del país.

Desde hace días, diversos especialistas y ciudadanía vienen señalando que esto, que ha sido motivo de intenso debate, no representa más que el regreso al autoritarismo, porque a lo largo de esta errada y llamada Cuarta Transformación, es bien sabido que López Obrador ha intentado concentrar el poder

Metida en este brete, la virtual Presidenta de México, durante la conferencia que ofreció desde su casa de transición, hizo hincapié en que el referido estudio de la UNAM no tiene una única opinión, ya que la Máxima Casa de Estudios del país, alberga otras voces que piensan diferente.

Y como la escena antes descrita, la señora Sheinbaum de Tarriba tendrá ahora constantemente que estar defendiendo la propuesta de su jefe. Y no podía ser de otra forma pues para variar, el inquilino de Palacio Nacional montó en cólera cuando se enteró del estudio hecho en la UNAM y visiblemente enojado sentenció: “¿Para qué se meten?” y para variar un poco, desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador arremetió en contra del Poder Judicial, exigiendo a que al análisis de esta controvertida reforma, se invite “a todos, no nada más a los especialistas”. ¿Habrá querido decir el de Tepetitán que se invite también al “pueblo bueno y sabio”, que se sabe no está lo suficientemente preparado para opinar sobre estas cuestiones.

Astudillo, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, al respecto explicó que una menor cantidad de ministros —como lo plantea en su reforma López Obrador—, llevaría a una sobrecarga de trabajo y una mayor implicación en la deliberación de todos los asuntos. Además, la iniciativa de elegir a los ministros, magistrados y jueces mediante voto popular ha suscitado una enorme preocupación; ahí está como se desestabilizaron los mercados en cuanto se anunció que dicha reforma va.

Mientras, por su parte, Javier Reyes advirtió que esta medida podría resultar en la elección de perfiles políticamente cercanos a ciertos grupos de poder, en lugar de candidatos con conocimientos especializados. Cuestión de ver la manera en que el presidente quiere premiar a sus leales y ciegos seguidores y supone que la elección de ministros y jueces, es otra campaña política en la que él puede hacer y deshacer.

Municiones

*** Ya se veía venir, todo indica que solo era cuestión de tiempo para que Andrés Andrade Téllez renunciara a la titularidad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, sin embargo, se dice en los corrillos políticos mexiquenses que lo renunciaron; lo invitaron a irse porque su ineficiencia era más que evidente, ya que, por ejemplo, estaba más preocupado y ocupado en sacarse videos y fotos en diversas plataformas de las redes sociales asistiendo a un concierto de Luis Miguel, que en atender la gran responsabilidad al frente de la seguridad del Edomex. Esta salida, convierte a Andrade Téllez en el primer funcionario que deja el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez a nueve meses del inicio de su administración. El caso es que no extrañaron mucho a Andrés Atayde porque de inmediato se supo que el nuevo titular de la Policía del Estado de México, será el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad de Sinaloa de 2017 a 2022 y hace unos días tuvo apariciones públicas junto la Gobernadora y participó como asesor en las Mesas para la Construcción de la Paz.

*** Por cierto, el senador Ricardo Monreal informó sobre el paso en el Legislativo de la reforma al Poder Judicial y señaló: “Estamos revisando la realización de foros en las sedes de Circunscripción Plurinominal Electoral, que son cinco; más dos foros, uno de entrada y otro de salida en la Ciudad de México” y dijo que quedó instalada la Comisión Primera, que tiene que ver con Gobernación y Puntos Constitucionales de la Comisión Permanente, que es quien está funcionando frente al receso del Congreso de la Unión. Para hoy se tiene contemplado estudiar, discutir y aprobar el exhorto que contiene el punto de acuerdo para activar la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a través de ella celebrar foros, estos que ya me refería. También están en la preparación del dictamen dentro del tiempo legal de esta reforma de carácter judicial y de otras reformas que están contenidas en las 20 que envió el Presidente como iniciativas a la Cámara de Diputados, como Cámara de origen. Luego se supone que una vez aprobado el exhorto dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales, se iniciarán estos foros de diálogo abierto, libre, con la participación de quienes quieran hacerlo.

morcora@gmail.com