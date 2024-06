Dancing Queens te llevará por un recorrido de cuatro estilos

El 30 de junio en Arena CDMX

Show a cargo de Gloria Gaynor, Fey, Ana Bárbara y Martha Sánchez

Mitzi Fernández

Dancing Queens es el nuevo proyecto del productor Sergio Gabriel, se trata de un concierto que reunirá a 4 talentosas cantantes de diferentes estilos: Gloria Gaynor, Fey, Ana Bárbara y Martha Sánchez, quienes se darán cita el 30 de junio en la Arena Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Sergio Gabriel externó “estoy más que contento por trabajar con estas 4 instituciones de la música, es un concierto para disfrutar todos y celebrar a la comunidad gay”.

Por medio de Zoom la gran cantante Gloria Gaynor se dijo emocionada de participar en este concierto, e incluso, ofreció unas palabras en español “Muy feliz de poder estar con ustedes, los amo México”.

Las artistas Ana Bárbara y Fey quienes también asistieron a la conferencia, desde el inicio se mostraron felices de trabajar juntas. Ana Bárbara comentó “es fascinante esta combinación, que emoción celebrar el pride en la Arena, celebro poder vivir este momento, tengo mucho preparado, canciones y muchas cosas por hacer. Me encanta como canta Fey, amo el tema de ‘Azúcar amargo’ estoy muy emocionada”.

Fey agregó “creo que será uno de los días más mágicos, aun con todos estos años que llevo de carrera, que belleza estar con puro mujerón, que son sirenas que hipnotizan con su voz”

Sobre el vestuario describió “como mujeres somos coquetas y nos encanta la moda, y es que, la ropa te deja expresar, es lo mejor, contaremos con vestuarios inéditos y vamos a brillar como las estrellas, se los aseguro”.

En cuanto al set list Ana Bárbara mencionó “ya está el set list, con los éxitos que el público a abrazado, les puedo decir que de un género irán otro, cuando lo vimos dije ‘la gente siempre estará arriba’, aunque será por secciones cada una, les aseguro que habrá muchas sorpresas”.

No perdieron la oportunidad de mencionar a la comunidad LGBTTTIQ+ así que Ana Bárbara contó “La comunidad me ha abrazado y sostenido en toda mi carrera, me ha cuidado, me protegen, puedo decir con seguridad que son ‘pedazos de mi alma’. Tuve acercamiento a la comunidad desde muy pequeña con una persona que me confesó que era homosexual y me hizo ver las cosas de manera diferente. Pronto sabrán de quien hablo, pues es muy importante para mí”.

Fey añade “en ese caso yo diría que creo que son mi azúcar, pero no amargo, compartimos desde el principio, me hacen sentir que puedo volar y ser libre. Y me dan alas con el ejemplo”.

Ambas agregaron que estrenarán canciones, Fey va a lanzar “Bailando por ti, con Esteman, que trae una energía muy ligera, que los hará bailar, con la coreografía que me ayudó a poner mi hija” y Ana Bárbara, adelantó “mi nueva canción se llama ‘Mi rey, mi santo’ y está inspirada en una situación del pasado, que es muy sanadora, la canto con María José, es mi tema, pero también estará en su disco”.

Los boletos están a la venta en la página www.superboletos.com o en taquillas del recinto van desde los $543