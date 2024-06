Paul McCartney anuncia su esperado regreso a México

En el Estadio GNP Seguros, y en el Festival Corona Capital

Con su fenomenal Got Back Tour ofrecerá dos fechas en noviembre

Asael Grande

¡Paul McCartney traerá de vuelta su aclamada gira Got Back Tour a México este noviembre!

Debido al fenomenal éxito de la gira Got Back en México el año pasado, Paul McCartney regresará para shows adicionales en Monterrey y Ciudad de México como parte de la etapa sudamericana de 2024 de la gira, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022.

“Los shows en el Foro Sol fueron un punto culminante del año pasado para mí. Qué momento tan mágico pasamos todos. ¡Todavía puedo oír su canto resonando en mis oídos! El público mexicano es muy especial. Siempre armamos una fiesta increíble juntos. Tengo muchas ganas de volver, de rockear y rodar con todos ustedes, así como de mi primera visita a Monterrey”. -Paul McCartney, junio de 2024.

Indiscutiblemente, Paul McCartney es uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, además de estar detrás del catálogo más querido de la música. Con canciones “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchísimas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock: horas reviviendo los grandes momentos de los últimos 60 años de música; decenas de canciones de su carrera solista, con Wings y, por supuesto, de The Beatles, que han conformado la banda sonora de nuestras vidas.

Estas fechas marcarán el regreso de McCartney a nuestro país después de los fantásticos shows del año pasado en la Ciudad de México, en donde se ha presentado 11 veces hasta la fecha y esta, será su primera visita a Monterrey.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en todo Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como: el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 shows mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil.

Los fans y críticos que asistieron a las fechas de Got Back fueron unánimes en sus elogios:

“Es casi injusto lo profundamente satisfactorios que son los conciertos de McCartney, repletos de éxitos de los Beatles y más allá, intentar encontrar fallas. Es como buscar la esquina de una esfera”. The Australian.

“La belleza y la magia de su arte musical forjaron los recuerdos más fuertes de este concierto de tres horas, un regalo que resonará en nuestros oídos durante años. La mayoría sonreía, algunos se abrazaban, otros se secaban algo de los ojos mientras McCartney, se elevaba sobre el escenario con tan sólo su fiel guitarra acústica y todos cantábamos a coro Blackbird”. The Daily Telegraph [Sidney]

“El maratón de 36 canciones termina de manera poética: ‘Y al final, el amor que das es igual al amor que recibes’, concluye Paul en The End, antes de cerrar las cortinas del espectáculo más grande de la Tierra”. O Estado de Sao Paulo

Paul y su banda han actuado en una variedad incomparable de lugares y ubicaciones por todo el mundo. Desde el exterior del Coliseo de Roma, la Plaza Roja de Moscú, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca y un espectáculo gratuito en México para más de 400.000 personas. Hasta el último concierto en el Candlestick Park de San Francisco, donde los Beatles tocaron su último concierto en 1966, una semana de 2016 en el desierto de California que incluyó dos sets como cabeza de cartel en el histórico festival Desert Trip, un concierto en un club repleto para unos pocos cientos de afortunados fans en el Pioneertown Palace de Pappy & Harriet, dos espacios como cabezas de cartel en el Festival de Glastonbury e incluso, una actuación transmitida en vivo en el espacio.

No te equivoques: este es un evento único en la vida. ¡No te puedes perder las fechas de la gira mexicana Got Back de Paul McCartney! Apresúrate para asegurar tus boletos.

