Carlos Manuel inicia su carrera con una gran voz bravía

Joven estudiante de secundaria

El joven cantante de ranchero apenas tiene 13 años de edad

Arturo Arellano

Carlos Manuel se ha destacado en sus estudios y es un brillante alumno, pero también tiene una voz privilegiada y desde muy niño dio muestras de su talento, cantando en festivales escolares, fiestas familiares y reuniones sociales.

Originario del estado de Hidalgo y apoyado por sus padres, a su corta edad Carlos Manuel desea iniciar una carrera dentro de lo que más le gusta: la música ranchera y en breve lanzará su primer sencillo, por lo que en entrevista nos contó “Va a ser una enorme sorpresa que les va a encantar muchísimo, el género que me gusta cantar es la ranchera, en eso se puede guiar mi carrera artística. Desde muy chiquito un día viendo videos en YouTube me encontré con uno de Pedrito Fernández, cantando la de ‘La mochila azul’ y me gustó mucho, fue la primera que canté, es que empecé a cantar desde que tenía como un año y medio”.

Admirador de cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, el talentoso adolescente tiene en mente ganarse un sitio en el género que tanto ama. Por cierto, se encuentra en pleno cambio de voz y toma clases de canto para seguir educando esa potencia y sentimiento que brinda en cada interpretación “Nunca me ha gustado imitar como ellos cantan, cada quien debe tener su estilo, si se hacen llamar cantantes, sino sería un imitador, pero con mi estilo, con mi voz espero lograr cosas grandes”.

En cuanto a shows en vivo, destaca que “Me invitaron al Teatro Jorge Negrete, ahí estuve participando en tres ocasiones, les sorprendió muchísimo que un niño de mi edad este cantando este tipo de música, pero me recibieron muy bien. Yo no he tomado clases de presencia escénica, pero sí de vocalización, lo que hago es sentir los temas y me gusta que la gente los cante conmigo”.

Asimismo, reconoce que prefiere mantenerse alejado de las modas “De los nuevos talentos no podría decir que quiero colaborar con nadie, porque en lo personal no me gusta, pero con quienes si me encantaría sería con Angela Aguilar o Alejandro Fernández. Es que en lo personal no me gustan los corridos tumbados, a mí no se me hace música, no es de mi gusto porque hablan de drogas y cosas asi, yo siento que eso en lugar de ayudar a México lo perjudica”.

Y reconoce que, debe haber temas nuevos en el regional mexicano, que proyecten al país como algo bueno “Siento que para que un artista deje huella debe tener canciones propias y no solo cantar las que ya están, me encantaría grabar cosas nuevas, si me dan una canción me gustaría que fuera romántica o bravía. De chiquito compuse dos canciones, ya no me acuerdo, pero si me estaba gustando eso de componer y lo voy a retomar”.

Finalmente, dijo que probablemente a fin de año sacara sus primeros temas “siempre he dicho que en este momento le echo todas las ganas. Mi mamá me ha dicho que debo seguir estudiando y al mismo tiempo mantener la música conmigo, pero sin descuidar la escuela, entonces, por ese tema de los tiempos, estaría sacando mis primeras canciones antes de terminar el año”.