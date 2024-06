Sin sorpresas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Apenas se conocieron los primeros seis personajes que se integran al equipo de la próxima Presidenta de México y ya surgen las primeras bajas en el Poder Legislativo.

De seis nombramientos, dos llegarán al Senado, tocarán base y se irán al gobierno federal, donde fueron requeridos por Claudia Sheinbaum. Ernestina Godoy y Marcelo Ebrard fueron designados consejera jurídica, la primera, y secretario de Economía, el segundo.

Con ellos se añaden al equipo de gobierno personajes que serán contemplados en las carteras que les fueron asignadas y, tal vez, la única sorpresa a medias, sería la de Alicia Bárcena, quien será la nueva titular de Semarnat. La todavía secretaria de Relaciones Exteriores regresa a su hábitat natural, donde inició su periplo por la administración pública federal.

Los seis personajes nombrados son acordes a las posiciones que le fueron encargadas, con lo que Claudia Sheinbaum pisa sobre seguro en cuanto a las especulaciones que sonaban por todos los rumbos de México.

El primer integrante del gabinete de Claudia Sheinbaum es Rogelio Ramírez de la O, quien seguirá como secretario de Hacienda.

Juan Ramón de la Fuente en la secretaría de Relaciones Exteriores es adecuado, de acuerdo con el trabajo que venía desempeñando como embajador de México en la ONU.

Marcelo Ebrard en la secretaría de Economía se veía venir por la labor ejercida en los meses recientes y con el respaldo de su papel como canciller queda bien ubicado, toda vez que las oportunidades de negocios tendrán mucha relación con las inversiones del extranjero y la sociedad que tiene México con Estados Unidos y Canadá.

De Alicia Bárcena, comentábamos su paso por los cargos relacionados con la ecología, donde la bióloga asumió la primera subsecretaría creada para tal fin. Rosaura Ruiz como titular de una nueva secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, una institución que primero tendrá que crearse. Rosaura está muy identificada con el sector educativo del país, por su largo paso por la UNAM, donde aspiró a convertirse en la primera mujer rectora, aunque no lo consiguió.

Ernestina Godoy es una experta en Derecho, cuyo paso por la fiscalía de la CDMX no gustó a muchos y produjo sinsabores, pero está mejor en la Consejería Jurídica que en otros lugares relacionados con la justicia.

Julio Berdegué es el menos conocido en el ámbito político, pero muy relacionado con el agro mexicano. Encabezó las mesas temáticas sobre el ramo que se realizaron durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Julio es sinaloense, cuya familia es propietaria de una cadena de hoteles ubicados en el Pacífico.

Cada uno de estos personajes fueron ubicados dentro de los rubros que conocen y donde pueden satisfacer las necesidades que requiere un buen gobierno. Lo que sí es criticable es el desmantelamiento que hacen los Presidentes de la República con el Poder Legislativo, al que cubren con suplentes desde el primer momento, lo que afecta la seriedad del mismo.

Godoy y Marcelo son senadores como lo son otros que pronto serán incorporados a tareas dentro de la administración pública federal como sucedió el sexenio pasado.

Hace seis años Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Rocío Nahle, Gabriel García, Javier May, Delfina Gómez, José Antonio Álvarez, Germán Martínez y otros más que fungían como senadores fueron incorporados al gobierno federal.

Falta todavía una gran parte de funcionarios por ser designados, entre ellos varios fundamentales como son los titulares de Marina y Defensa Nacional, además de Gobernación y otras áreas prioritarias.

No han tomado posesión y ya son bajas en el Senado de la República. Rosalinda López, por fallecimiento; Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy, por aceptar estar dentro del gobierno federal y así seguirán otros como Omar García. El peso de los suplentes no es el mismo de los propietarios… Aníbal Ostoa llegará al Senado nuevamente, veremos por cuánto tiempo, hace unos años pidió licencia para irse de secretario de Gobierno a Campeche con Layda Sansores y ahora se prepara para una eventual suplencia… Miguel Ángel Yunes se queja de una persecución en su contra por parte de la futura gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que quiere impedirle ser senador de primera minoría. La familia Yunes no tendría problemas, ya que su padre del mismo nombre es su suplente.

