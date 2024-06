Futbolistas del representativo universitario femenil rompen esquemas en la UAEMéx

Toluca, Estado de México.— Calificado como su lugar seguro y el espacio donde complementan su formación profesional, Flor Lorena Sánchez Alcántara, Anet Sofía García Bello y Edna Selene Perea Araujo, representantes del equipo femenil de fútbol de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), refieren que la práctica deportiva les cambió su vida.

Las estudiantes forman parte del equipo que obtuvo dos medallas en la pasada Universiada Nacional 2024 desarrollada en Aguascalientes. El bronce se obtuvo, tras 11 años de ausencia en la máxima justa deportiva universitaria fuera de la institución, en fútbol asociación; asimismo, en la modalidad fútbol bardas, por primera vez, se consiguió la presea plateada.

Cuando la motivación falta, la disciplina ayuda

Flor Lorena Sánchez Alcántara, estudiante de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli de la UAEMéx, se encontró con esta disciplina deportiva a los nueve años en una escuela de fútbol. A base de esfuerzo y dedicación logró forjar una carrera en este deporte, que considera su “lugar seguro”, lo que la llevó a convertirse en capitana de la selección universitaria.

Su estancia en la UAEMéx le permitió compaginar sus estudios de la Licenciatura en Derecho Internacional con el fútbol. “No sabía que mi carrera estaba en Cuautitlán Izcalli y fue en el proceso de las primeras semanas que tuve que acoplarme a los viajes hacia ese municipio y cumplir con la escuela, pero desde la primaria me acostumbré a este ritmo”, compartió Flor Sánchez.

En un futuro contempla conjugar su formación profesional con el deporte, apoyando a deportistas y futbolistas a realizar trámites para su participación internacional.

Claudicar no es opción

Para Anet Sofía García Bello de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, su encuentro con el fútbol universitario, a los 15 años, le ha dejado grandes recompensas como la obtención de sus medallas en la Universiada Nacional 2024.

“La resiliencia a lo largo de mi vida ha sido algo fundamental, ya que he pasado por situaciones que me han hecho tambalear y hasta llegar a pensar en soltar las cosas e irme, pero he aprendido a adaptarme a todos los problemas, lo que me ha hecho crecer viendo la vida desde otra perspectiva”, expresó García Bello.

Añadió que su paso por la UAEMéx le permite combinar su actividad en la Licenciatura en Derecho y el fútbol a pesar de que existen momentos complicados. “En ocasiones hay maestros que te apoyan, hay otros que no, pero siempre es a base del esfuerzo como sales adelante. A veces me daba la madrugada y seguía estudiando, otras ocasiones tenía que jugar y acoplar hasta dos exámenes en un mismo día y cumplir con el compromiso que hice con la universidad y el deporte”.

Anet concluirá su carrera el próximo semestre, por lo que su participación en Aguascalientes le permitió cerrar con broche de oro su paso por las canchas.

El deporte lo es todo

En tanto, para Edna Selene Perea Araujo, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, el deporte lo ha sido todo. Desde los dos años comenzó a jugar fútbol con su familia en el municipio de Zinacantepec y a partir de los 13 años entrenó con mayor formalidad en la UAEMéx.

“Llevo de la mano la universidad con el trabajo y el deporte”, subrayó la estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas. Asimismo, dijo que aprendió a administrar sus tiempos para realizar tres actividades. La mañana la dedica a entrenar, continúa con la escuela y, finalmente, cumple con su trabajo.

Edna se describe como una persona perseverante y con ganas de dar todo su esfuerzo dentro y fuera de la cancha. “Siento que en todos los partidos me dan ganas de hacer más, porque no me gusta perder”, concluyó la futbolista que ha competido en eventos como la Copa Telmex, el Campeonato Scotiabank, el torneo clasificatorio del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), el Deportivo Toluca, entre otros.