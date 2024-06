Las Villa prepararán sorpresas para en el Festival Hera HSBC

Harán vibrar a todos los asistentes

Tendrá lugar el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Asael Grande

¡Se acerca el verano y con él llega HERA HSBC! Este nuevo festival subirá el ritmo para hacer vibrar a los asistentes con lo mejor de la música internacional.

En su primera edición, HERA HSBC tendrá lugar el próximo 24 de agosto de 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

HERA HSBC es una experiencia única donde la música toma el centro del escenario invitándonos a celebrar su magia. Un evento que te conmoverá, te inspirará y te hará sentir la fuerza arrolladora de cada nota impuesta por las grandes artistas nacionales e internacionales que se reunirán a celebrar su trayectoria.

Laura Villa Pico y Lucía Villa Pico (Bogotá, Colombia, 25 de julio de 1995), las hermanas mellizas que conforman el dúo colombiano de música pop, más conocido como Las Villa, prepararán sorpresas para sus fans que asistan al Festival HERA HSBC.

“Estamos en un momento muy bonito de nuestra carrera porque, justo, acabamos de sacar un lanzamiento que se llama ‘Sonata de un perreo’, que está compuesto por tres canciones, las cuales son covers reversiones de reguetón old school absolutamente delicioso, para bailar, creo que el reguetón es muy rico, muy sabroso, y quisimos hacer un homenaje de reguetón, y traemos estas tres canciones, duramos un año en sacar música, y quisimos volver a reconectar con lo que está pasando en Colombia y Latinoamérica, pero hacerlo a nuestra manera, y de eso va un poco nuestro nuevo EP”, comentó, Laura, en video conferencia de prensa.

Respecto a qué van presentar en el Festival HERA HSBC, Lucía adelantó: “nos vamos a divertir mucho, este festival nos brinda un espacio para que sea de nosotras, más allá de excluir a unos u otros, es reunámonos y disfrutemos de nuestra energía, de nuestra sensibilidad, de nuestro poder de creación, me parece un espacio maravilloso para crear e inspirar a otras mujeres, me encanta la diversidad, el cómo una mujer tiene diferentes expresiones, y cómo puede sonar a rock, a urbano, a pop, y eso me encanta, porque son diferentes expresiones de la música femenina, y en este caso, estamos muy emocionadas de ver a muchas bandas, queremos ver a Evanescence, la audiencia de las mujeres también se identifican con nosotras, con las cantantes urbanas, y de rock”.

El 13 de febrero de 2022 realizaron su primer concierto en la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la Fórmula E 2022. Meses después, participaron en el Flow-Fest Coca Cola: “nos encanta México, nos emociona mucho, vemos que les gusta mucho la cultura, México es un lugar muy especial, siempre queremos conectar con nuestros fans de una manera muy cercana, así que habrán sorpresas en relación con nuestro último lanzamiento, regalos”, finalizó, Laura.