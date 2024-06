Empire of the sun se presentará en Guadalajara

El extraordinario dúo de Sídney

La cita es el 19 de noviembre en el Auditorio Telmex

¡Atención Guadalajara! Prepárense para una experiencia musical celestial y etérea, porque el sonido de los dioses llegará a la Perla Tapatía. Empire Of The Sun ofrecerá un concierto inolvidable el próximo 19 de noviembre en el escenario del Auditorio Telmex.

Este año lanzó varios sencillos: “Music On The Radio,” “Changes” y “Cherry Blossom”, que nos han dejado con ganas de más. Empire Of The Sun está listo para bendecirnos con un nuevo disco el cual se titulará Ask That God, y estará disponible en julio de este año en todas las plataformas. Este material será una oda a todo el trabajo del dúo, ofreciendo el sonido que tanto nos gusta, pero con la madurez que han alcanzado a lo largo de los años.

OCESAfact: Empire Of The Sun tendrá una de las presentaciones estelares en el Corona Capital de este año.

Empire Of The Sun es un dúo australiano de música electrónica originario de Sídney, formado en 2007 por Luke Steele de The Sleepy Jackson y Nick Littlemore de Pnau. En 2009, los músicos Surahn Sidhu y Tony Mitolo se unieron al grupo para grabar un nuevo material. El grupo ha ganado popularidad mundial gracias a su característico sonido y a la temática mística y alternativa de su imagen.

Con su combinación única de melodías electrónicas y una presencia escénica impresionante, Empire Of The Sun nos llevará a un viaje sonoro que elevará nuestro cuerpo y alma con rolas como “Walking On A Dream”, “Alive”, “DNA” y más. No te pierdas esta oportunidad inigualable de verlos en vivo en el Auditorio Telmex el 19 de noviembre. ¡Será una noche mágica que no querrás perderte!

Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 27 de junio, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx