Corina, de Urzula Barba Hopfner, se estrenó en el FICG

Con la participación de Carolina Politi

El largometraje participó en la selección oficial del Premio Mezcal

En la recta final de la más reciente temporada del monólogo La Persona Deprimida, Carolina Politi continúa trabajando incesantemente, y ahora tocó el turno al séptimo arte, en donde la actriz presentó en días pasados en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el largometraje Corina, dirigido por Urzula Barba Hopfner.

Protagonizada por Naian González Norvind y Cristo Fernández, Corina cuenta la historia de una joven quien no sale de su casa más que para trabajar en la editorial de la colonia donde vive. Luego de cometer un error con el final de la saga de libros más afamada de la empresa, esta aspirante a escritora deberá vencer sus miedos para emprender un viaje en búsqueda de una misteriosa escritora con la intención de salvar su trabajo y el de sus compañeros.

En esta producción, Carolina Politi interpreta a Renee, madre de la protagonista, y en la cual ambas mujeres sufren de agorafobia (miedo paralizante a los espacios abiertos), por lo que prácticamente no salen de su hogar. En palabras de la actriz: “lo primero que me causó curiosidad de esta mujer (su personaje) es que no había salido de su casa en 20 años, y en ese mismo sentido durante el mismo tiempo educar a una hija encerrada dentro de una casa. Eso fue el activador más interesante”.

Politi suma a esto mismo que “los conflictos desde la mirada femenina parecen contar con más tiempo interno para ser transitados. Casi toda mi experiencia es con directores (hombres), y al trabajar con una directora algo sucedía cada día en donde se sentía que había más tiempo y espacio para explorar, sentir y experimentar el tema. Todo se convirtió en una especie de investigación entre todos y todas, lo cual fue muy amoroso y placentero”.

La cinta recibió el premio al Mejor largometraje jalisciense en dicho festival, y se estrenará en el primer mes del próximo año en salas de todo el país.

Carolina Politi continúa presentándose en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico con el monólogo La Persona Deprimida de David Foster Wallace, uno de los autores estadounidenses más críticos sobre el horizonte de la depresión y mejor reputados de su generación, y dirigida por Daniel Veronese (el director latinoamericano más importante de la actualidad).

En La Persona Deprimida, una mujer dice hablar de otra persona que padece trastorno depresivo frente a la audiencia. La elección de dirigirse al que la escucha en tercera persona, le permite exponer sin pudor su necesidad —y la de todos— de ser comprendidos, aceptados y queridos; necesidad que desata en el personaje un recorrido vital, entrañable y cargado de humor, activando comportamientos que hacen de la puesta en escena algo profundamente cercano al espectador.

Este montaje vio la luz en agosto del 2021, con muy buena respuesta del público. Continuó en temporada durante 2022, abriendo espacio a una reflexión íntima sobre la convivencia humana y la salud mental.

Cabe mencionar que, por esta interpretación, Politi fue galardonada como mejor actriz en los premios ACPT 2022 y los Premios Metropolitanos de Teatro 2021.

LA PERSONA DEPRIMIDA ofrecerá sus dos últimas funciones este 19 y 20 de junio en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Las localidades pueden adquirirse en la taquilla del recinto, ubicado en avenida Revolución 1500, así como en la página de internet: helenico.gob.mx y mexicoescultura.com