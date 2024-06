Los retos inmediatos

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

A tres meses de que arranque la nueva administración, poco se sabe del plan sexenal que desarrollarán las autoridades. Entrevistas con los primeros funcionarios designados sólo dejaron entrever algunos escarceos de lo que serán sus acciones en las respectivas carteras. Renegociar el T-MEC, prohibir el maíz transgénico, mejorar el medio ambiente, insistir en el humanismo mexicano -cualquier cosa que ello signifique-, estar atentos a las elecciones en Estados Unidos para definir la política bilateral y actuar conforme a derecho -también lo que signifique-, pero no se conocen mayores detalles de un verdadero programa de gobierno que delinee las políticas públicas que establecerá el próximo régimen.

Mientras tanto, continúa imparable la inflación, no es tan fuerte el peso como lo quieren hacer ver, armadoras amenazan con el cierre de plantas por falta de certidumbre jurídica, aumenta el déficit gubernamental y la deuda pública, Pemex sigue hundiéndose entre otros problemas económicos. Un frente adicional es la inseguridad, la cual no cede a pesar de la militarización de la seguridad pública y la exclusión de los mandos civiles. La testaruda obsesión por incorporar la Guardia Nacional al Ejército obedece más al cumplimiento de un capricho presidencial que a una estrategia de combate al crimen y, por lo que se ve, continuará la fallida política de abrazos y no balazos. La capitulación del Estado mexicano frente a la delincuencia propició que este sea el sexenio más violento con cerca de 190 mil homicidios dolosos y cincuenta mil desapariciones forzadas.

Continúa la absurda posición de mantener a empresas energéticas quebradas antes que dar a torcer el brazo para migrar a las energías limpias y se aplazan los litigios con nuestros socios comerciales a sabiendas que se perderán todos los paneles, bomba que le estallará a la próxima mandataria. El resquebrajamiento del Estado de Derecho hace que se pierda la posibilidad de un nuevo momento mexicano al amparo del nearshoring, fenómeno que puede revitalizar la economía, crear más empleos y mejor pagados, además de favorecer el fortalecimiento de las arcas hacendarias federal, estatal y municipal vía pago de impuestos y servicios.

Nunca llegó el famoso servicio de salud mejor que el de Dinamarca. Este sexenio se caracterizó por desaparecer el Seguro Popular y suplirlo por una mina de corrupción llamada Insabi y terminar por endosarle la atención médica de los desprotegidos a un IMSS rebasado que no puede atender eficazmente a sus propios derechohabientes, o al ISSSTE al que dicen rescatar de la ineficiencia y la corrupción de sus propios funcionarios de la 4T. El desabasto de medicamentos es otra faceta del ineficaz sistema de salud que sólo atinó a crear un elefante blanco llamado Mega farmacia. Otros pendientes son la educación, la vivienda, la infraestructura carretera y de telecomunicaciones, el transporte público y la apocalíptica crisis hídrica.

La opinión pública debe estar más atenta al anuncio del plan sexenal que de unos nombramientos que no garantizan la transformación del país si no hay la voluntad política de dejar actuar a los secretarios en el ámbito de su competencia. Pueden ser los más calificados, pero si seguirán como floreros, lo más seguro es que el gabinete sea el pago de cuotas de poder.

Apostilla: Al amparo de la fama del corredor de Fórmula 1, Sergio Pérez, su padre, el todavía legislador jalisciense Antonio Pérez Garibay, mantiene su carrera política y se promueve como futuro titular de Turismo de la 4T. Sin mayor atributo que el prestigio de su vástago, el fin de semana ofreció una comida a periodistas para anunciar su nuevo cargo; acompañado de bellas edecanes departió con los reporteros y columnistas donde hizo gala de su cercanía con la nueva Presidente y anunció que será el mero mero del turismo federal.