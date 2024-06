Por Jalisco, la Comisión Permanente se vuelve un ring

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En el PJF sigue la incertidumbre por reforma

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se volvió un ring ayer porque, por un lado, legisladores de Movimiento Ciudadano, encabezados por Clemente Castañeda, pidió a Morena, especialmente a los de Jalisco, con todo y su lacrimógena candidata Claudia Delgadillo, que reconozcan el triunfo de Pablo Lemus, el ex abanderado naranja al gobierno del estado.

Castañeda subrayó que en su impugnación, Morena no aportó ni una sola prueba real o contundente para demeritar lo que llamó “la clara victoria de Pablo Lemus en Jalisco”.

“La impugnación que presentó Morena no tiene pies ni cabeza; piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección. De las casi 11 mil casillas que se instalaron en el estado sólo tienen 11 videos de redes sociales que no prueban nada más que una turba provocada por el mismo equipo guinda”, señaló el senador por Jalisco.

Lo que llama la atención es que la cúpula morenista ya ve el alegato como una cuestión perdida, ¿estarán dejando sola a Delgadillo? Cuestión de recordar que después de la elección, el líder del partido guinda, Mario Martín Delgado, se fue a tierras jaliscienses donde montó un cuartel general del que supuestamente no se movería hasta que se reconociera el triunfo de su candidata. No pasó mucho tiempo para que Delgado Carrillo se aburriera y dejara eso por la paz; otras cosas son las que le interesan más.

Como se sabe, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador demandó el conteo voto por voto y a nombre de su bancada, Clemente Castañeda se pronunció a favor de esta solicitud, dijo, “para que se brinde absoluta certeza del triunfo de Pablo Lemus y para que Morena pare sus mentiras y sus montajes”.

Aunque está distanciado de su partido de origen, Movimiento Ciudadano, el Grupo Jalisco que comanda el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, es evidente que quiere conservar su peso y poder en el partido naranja.

Por su parte, legisladores de Morena encabezados por el senador Ricardo Monreal, le hicieron público a Claudia Delgadillo su apoyo moral y ¡qué cosas tiene la vida!, ahora resulta que la ex abanderada del partido guinda al gobierno de Jalisco, se quejó amargamente de que en dicho estado, hay un cerco informativo: “una alianza cómplice entre muchos medios de comunicación y el gobierno que encabeza Movimiento Ciudadano, que no quiere que levantemos la voz para denunciar de manera tajante y muy fuerte el fraude electoral que se está viviendo en el estado de Jalisco”.

Y aquí la pregunta es, ¿pensará Morena conseguir de Movimiento Ciudadano los legisladores que necesita para tener mayoría calificada en la Cámara Alta?

Porque lo ocurrido en Jalisco y la insistencia de Claudia Delgadillo de que ganó, podría hacer que MC rompiera lanzas o más bien, una parte del partido naranja que no comulga con el dirigente, Dante Delgado, mientras que el ex gobernador veracruzano tiene pensado —según se sabe—, seguir haciendo el papel de esquirol o patiño de esta errada y llamada Cuarta Transformación, igualito a como lo hizo con su abanderado presidencial Jorge Álvarez Máynez.

Municiones

*** Como ya se sabe, hoy arrancan los foros de la reforma al Poder Judicial. Se dice que estos ejercicios fueron organizados nada más para que quienes disienten de la controvertida reforma, hablen, pero que el oficialismo no está dispuesto a escucharlos y que si se llegaran a hacer cambios a dicha reforma, estos solo serán cosméticos, de tal suerte que México, desafortunadamente, estará más que cerca del autoritarismo. En los días recientes, además, desde Palacio Nacional se ha recrudecido esa campaña para poner en entredicho a ministros, jueces y magistrados. Se decía, por ejemplo, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, andaba desaparecida y eso es totalmente falso. Ayer dio a conocer un comunicado en el que establece: “Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre, sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de Poderes”. Además, Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerraron el edificio de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, por la propuesta de la reforma judicial.

*** La ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que, tanto el Instituto Nacional Electoral, (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), fueron omisos ante las recurrentes violaciones a la ley en que incurrió el presidente Andrés Manuel López Obrador antes, durante y después de las elecciones del pasado 2 de junio. Y efectivamente así es, pues los fallos de una y otra instancia manifestaron estas violaciones y nada más. Sólo faltó que el inquilino de Palacio Nacional dijera aquella famosa frase de “no me vengan con que la ley es la ley”. Gálvez Ruiz agendó una iniciativa para que el titular del Ejecutivo en turno sea castigado por traición a la patria en caso de intervenir en elecciones federales y recordó a que pese que se abrieron 55 expedientes, el TEPJF ha sostenido que no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico y la Constitución no prevé medidas específicas de sanción.

*** El embajador de Bolivia en México, José Vladimir Crespo Fernández, informó que ya bajó la tensión y que se logró contener el Golpe de Estado que quiso perpetrar el ex general Juan José Zúñiga, y regresó el orden a ese país que prendió las alertas, aunque por otra parte se dice que se trató de un autogolpe de Estado planeado por el propio presidente de Bolivia, Luis Arce, derivado de que este último y el ex presidente Evo Morales, —sí, ese personaje al que suele rescatar López Obrador—, se convirtieron en antagonistas, si no es que enemigos políticos. El quid del asunto reside en que Arce busca la reelección y a Morales no le gustó nadita eso, por lo que el actual mandatario de Bolivia, se dedicó a fundar su propio partido para poder hacer lo que quiera.

morcora@gmail.com