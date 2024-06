Fernández Noroña herido en el ego

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Lo hiere la 4T en el Congreso

Lo desplazan Adán y Monreal

Su beligerancia lo hundió

Quiere liderazgo de Morena

Pero, no es guinda, es del PT

Monreal, experiencia a Diputados

Tec, parche alerta contra diabetes

Lo que consideramos justicia es, con mucha

frecuencia, una injusticia cometida en nuestro favor

Anthony Réveillère /1979) Ex jugador de futbol francés

Aunque no es un personaje que se ha destacado por su pulcritud política y de convivencia, Gerardo Fernández Noroña (quien me tiene bloqueado en sus redes sociales por mis críticas a su actividad política) es un estruendoso e histriónico político que es admirado por su radicalismo en la izquierda. Es quien dice las cosas que los políticamente “correctos” no se atreven a hacerlo.

Al reunirme con algunos amigos que tengo en Morena, le reconocen su garra frente a los opositores al oficialismo que le ha dado cobijo por sus actos espectaculares. Ha estado envuelto en escándalos personales y políticos y al mismo tiempo se ha convertido en el avatar de quienes no quieren escuchar nada de la oposición.

Su agresividad contra hombres y mujeres de los partidos políticos, que no forman parte de la órbita socialista de López Obrador, lo pone en condiciones de desventaja para impulsar la construcción de puentes entre las diversas formas de pensar en el país. Noroña se distinguió por protestas teatrales, lo que lo llevó a tener puestos dentro del Congreso.

El sociólogo fue postulado por la izquierda como diputado federal por el Partido Mexicano Socialista en 1988. Siete años más tarde encabezó la creación de la Asamblea Ciudadana de Defensa de los Deudores de la Banca, que decía defender aquellos que se ahogaron en sus deudas bancarias, tras la crisis bursátil mundial. Esa deudas estaban manejadas en UDIs, lo que hizo impagables las deudas de tarjetas de crédito, automotrices e hipotecarios.

Un hecho espectacular, como le gusta a Fernández, en 1996 en Cancún, frente al entonces presidente Ernesto Zedillo encabezó una protesta y se lanzó al piso para interrumpir el paso de la comitiva, por lo que fue encarcelado unos días.

El entonces líder del PRD, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a Zedillo su indulto y lo liberaron.

En los últimos días, en diversas entrevistas, el político citadino se quejó que no le dieran la presidencia de la Jucopo del Senado, misma que, por instrucciones de la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, el líder de Morena, Mario Delgado, designó a la cuarta “corcholata”, Adán López.

De acuerdo a los compromisos partidistas en Morena, a Noroña le correspondería, como tercera “corcholata”, el liderazgo de la Cámara alta, lo que dejaría afuera la cuarta “corcholata”, Adán Augusto.

Sin embargo, los riesgos de colocar en una posición tan importante, a Noroña, son su falta de tacto político y social, son monumentales. Como legislador se destacó por ser abusivo e incluso se ha visto envuelto en conflictos políticos y personales con mujeres.

El líder de una mayoría en las cámaras legislativas, necesita ser flexible y lograr acuerdos. Noroña, en los cuernos del poder, sería una pesadilla, no sólo para la oposición que se volvería más intensa y se atrincheraría, sino para el gobierno de Claudia. Su carácter es un asunto político.

Con esto, a Gerardo le dolió el ego. No sabe dónde será ubicado. Espera que le den el liderazgo de Morena o, como premio de consolación, le den alguna dependencia del gabinete ampliado o donde tenga un margen para deshacer el presupuesto en lo que le dé la gana.

Lo mejor, para Noroña, es bajarle la espuma a su chocolate para asegurar chamba en el futuro y no depender de un salario.

PODEROSOS CABALLEROS

MONREAL: La experiencia de Ricardo Monreal en el manejo de las coordinaciones legislativas es indudable. Supo manejar en el Senado, con una mayoría simple, la aprobación de diversas leyes. Y esto le dio margen para tener un prestigio de negociador con las minorías.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

TEC: Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de adultos mayores con diabetes, estudiantes del Tecnológico de Monterrey de campus Monterrey y Ciudad de México desarrollaron DiaPatch, un parche para mejorar la curación de heridas causadas por úlceras y así evitar el riesgo de amputaciones y complicaciones graves. Abigail Herrera, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología, y Ricardo Rodríguez, estudiante de Biociencias, lograron la regeneración de tejidos para crear este parche. Utiliza tecnología química que cambia de color para indicar el estado de la herida, facilitando así su monitoreo y tratamiento continuo.