Con Fernández Noroña en Mesa Directiva, Senado se vulgariza

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El oficialismo no toma en cuenta focos rojos por reforma judicial

Cuánto ha bajado el nivel en el Senado de la República, que aún antes de empezar sus trabajos la Legislatura entrante la fracción parlamentaria de Morena y rémoras ponen al descubierto que utilizarán su ya quasi mayoría como instrumento político para premiar y castigar a sus legisladores.

Y se reitera, la Cámara alta ha descendido a un nivel ínfimo y la señal más importante de ello es que finalmente, le dieron su premio de consolación, ni más ni menos que al todavía diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

Como se recordará, la ex “corcholata” presidencial de Morena protestó porque una vez conseguido el triunfo morenista, de plano intentaron hacerlo a un lado. Primero aspiró a formar parte del gabinete de la Presidenta Electa, Claudia Sheinbau (¿será que se lo prometieron?) y luego, al percatarse que ni caso le hacían, entonces quiso ser el coordinador de la bancada morenista en el Senado.

Le contestaron a Fernández Noroña que no se podía porque no era militante del partido guinda, antes, se reunió con la presidenta electa quien se supone que le ofreció una posición importante y así como haciéndose del rogar, el diputado petista contestó que lo pensaría.

Bueno, pues ayer ya se vio que este diputado va a tener un buen “hueso” porque ocupará la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con lo que esta instancia legislativa, sin duda, se vulgariza con todo y que el propio Fernández Noroña reveló que en la posición que ocupará, a partir del primer día de septiembre, se podrá ver una faceta desconocida, de quien hasta ahora, ha sido un legislador rijoso, beligerante y oportunista.

Dice él que se supone que se caracterizará por ser incluyente y tender la mano a la oposición. ¡Sí, cómo no!

“De repente me disfrazaré encorbatado, pero la mayoría de las veces no. La corbata me ahorca: no pienso usarla”, dijo Fernández Noroña, quien a su paso por la Cámara de Diputados fue constantemente señalado por su falta -si no es que ausencia- de hábitos de higiene personal, lo que le ganó un famoso apodo: “changoleón legislativo”.

El chiste es que el diputado del PT ya anunció que se va a afiliar a Morena para que ya en el partido guinda no le pongan obstáculos para acceder a otras posiciones, porque hay que destacar que sigue aspirando a formar parte del gabinete de Sheinbaum Pardo, con eso de que quiere ser candidato presidencial de Morena para el 2030, pues necesita carrera política. Sin embargo es que lo cierto hasta hoy es que no goza de la simpatía por parte de varios distinguidos integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

De hecho, se puede advertir que “el hilo se empezará a reventar por lo más delgado”, es decir, los conflictos empezarán a aflorar en cuanto tenga que trabajar coordinadamente con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández. ¿Será?

Municiones

*** “El miedo no anda en burro”, reza un popular y conocido refrán y un día después de que la autollamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, no llegara a la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), en la que los trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo un paro respetuoso, en el que apoyaron con aplausos y reconocimiento a la ministra presidenta del máximo Tribunal, Norma Lucía Piña y otros ministros no afines a esta errada y llamada Cuarta Transformación; resulta que Batres Guadarrama se indignó y se molestó mucho porque trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en la sesión privada de la Segunda Sala de la Corte. La dizque “ministra del pueblo”, en un ejercicio de soberbia estilo el inquilino de Palacio Nacional, de plano exigió que sacaran a dichos trabajadores que igualmente se manifestaron de manera respetuosa, pero cuál sería la sorpresa de la hermana del futuro director del ISSSTE, que el ministro Alberto Pérez Dayán le corrigió la plana a la señora Batres al decir que los trabajadores del Poder Judicial estaban en su derecho y otros ministros se adhirieron a Pérez Dayán y, de nueva cuenta, la autollamada “ministra del pueblo”, hizo un patético y deplorable papel que vino a corroborar por enésima ocasión que si ocupa un lugar en la Suprema Corte es gracias a López Obrador porque es bastante ignorante como para estar ahí. ¡Qué tal!

*** ¿Será que Luis Donaldo Colosio Riojas, senador electo de Movimiento Ciudadano, se le está “saliendo del huacal” ni más ni menos que al dirigente del partido naranja, Dante Delgado? La pregunta viene a cuento porque el hijo del ex candidato presidencial del PRI señaló públicamente su postura en contra de la controvertida reforma al Poder Judicial: “Más allá de tintes políticos, o sea, realmente aquí estamos hablando de la propia subsistencia y de la sostenibilidad financiera, social, de salud, de seguridad, incluso hasta nacional del Estado mexicano”. El joven político agregó y encendió también focos rojos en cuanto a la extinción de los organismos autónomos al subrayar que hay muchas otras reformas muy riesgosas del paquete impulsado por el presidente López Obrador, como la desaparición de órganos autónomos. Específicamente indicó: “La disminución o desaparición de la autonomía de muchos institutos autónomos, la desaparición de muchos de estos contrapesos que sirven precisamente para que la gente no se quiera pasar de larga, son cosas que lamentablemente están mermando”.

*** A propósito del partido naranja, ya dio a conocer que sus coordinadores en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República serán: Ivonne Ortega y Clemente Castañeda, respectivamente. Y sin que nadie le pidiera su opinión, el ex candidato presidencial “patiño” de dicho partido, Jorge Alvarez Maynez, dijo que se trataba de “perfiles extraordinarios”. Cómo se nota que el ex candidato anda desesperado a la búsqueda de algún hueso. Por más señales que envía a Morena, “ni un lazo le echan” y por lo visto, ya ni en su propio partido lo quieren porque ya no les sirve para nada.

*** Y si de focos rojos y alarmas hablamos, que al parecer el oficialismo no toma en cuenta, ahí está que las movilizaciones de estudiantes de Derecho de la UNAM, la Ibero y el ITESO en contra de la reforma al Poder Judicial, han conseguido que se incorporen trabajadores de dicho Poder y convocaron a una movilización el ya próximo 1 de septiembre en lo que es un movimiento estudiantil en el que los jóvenes quieren tomar la coyuntura que se presenta. A este tipo de señales hace oídos sordos el inquilino de Palacio Nacional, aunque en sus gustadísimos “stand-up” mañaneros disimule lo contrario, aunque con las notas y editoriales que le han dedicado al tema periódicos estadounidenses como “The Washington Post”.

morcora@gmail.com