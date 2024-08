Matías Carbajal nos presenta su nuevo disco “De agua y Sal”

Con un show en Fundación Sebastián

Lo cantó en vivo acompañado de Eugenia Ramírez, Encarnación Vásquez y José Luis Ordóñez

Mitzi Fernández

En una acogedora presentación en la Fundación Sebastián, el artista Matías Carbajal presentó su disco “De agua y sal” acompañado por sus amigos y colegas Eugenia Ramírez, Encarnación Vásquez y José Luis Ordóñez.

Antes de poder escuchar por primera vez estas canciones, Germán Palomares otro entrañable amigo de Matías, se encargó de dirigir unas palabras “me da mucho gusto que estén aquí, yo lo conocí cuando cumplió los 15 años de edad, he conocido todo su crecimiento, no me queda duda de que es único y talentosísimo”.

Empezando con la canción “Somos 2 Olas” abrió este concierto, seguido de “De Agua y Sal”, después acompañado por José Luis Ordóñez para interpretar “En tu mar”.

Después de algunas canciones más, Matías nos describió un poco del proceso del disco “mucho de esto fue culpa y parte de Encarnación, y con Eugenia tenía una amistad de muchos años, queríamos hacer algo juntos y no se daba hasta que hice la canción ‘De Agua y Sal’, le llamé y le conté que tenía su canción, incluso la estrenó con otro pianista. Fue hasta después que nos juntamos todos y realicé las canciones de acuerdo a sus perfiles, pensadas no solo en la tesitura si no, como trajes hechos a la medida”.

“Canciones de invierno” fue su primer nombre del disco, pues fueron temas hechos en esa estación del año 2022, no obstante, el autor reconoce “me di cuenta que no quedaba bien el nombre, y decidí cambiarlo a De agua y sal”.

Aprovechó también para dejar como consejo a las nuevas generaciones que la disciplina te ayudará a ser mejor en lo que desees, asimismo, aprender y conocer de todo, no solo de tu área.

Momentos después interpretaron tres canciones más de las diez que contiene el disco entre ellas “Eres como una ola” y “Arrullo de invierno”.

El disco ya está disponible en plataformas y en formato Digi Cards que son unas tarjetas con un código QR, donde podrás escuchar y descargar las canciones y portada del disco.