Broadway en Spanglish, el nuevo álbum de Florencia Cuenca

A la venta a partir del 27 de septiembre

Será lanzado bajo el prestigioso sello discográfico de Broadway Concord Theatricals Recordings

“Los sueños sí se vuelven realidad” podría ser la mejor frase que describe a Florencia Cuenca, creativa mexicana quien, tras residir durante casi 10 años en Nueva York, ha logrado labrarse un nombre en la gran meca del teatro musical.

Nacida en la ciudad de México, Florencia es una rica mezcla de distintos géneros que van desde Nat King Cole y BB King hasta Vicente Fernández y Lola Beltrán, pasando por Selena, Tin Tán y Benny Moré; todos ellos introducidos en ella desde pequeña por su padre, el queridísimo cómico mexicano Enrique Cuenca “el Polivoz”.

El teatro musical siempre fue una de sus grandes pasiones, así que decidió dedicar su vida a ello. Ahora, con una perspectiva mucho más amplia, la cual le dio su vida en la llamada Gran Manzana y el conocer a su esposo, el compositor Jaime Lozano, Florencia se ha encargado de generar un estilo propio y único dentro del sector de artistas de Nueva York, el cual plasmó en su disco Broadway en Spanglish, lanzado bajo el exitoso sello discográfico ganador del Grammy Concord Theatricals Recordings.

El disco incluye grandes éxitos de Broadway como I miss de mountains del musical Next to normal, Being alive de Company, Let it go de Frozen, Burn de Hamilton, The wizard and I de Wicked y Seasons of love de Rent.

Respecto a esto, y en las propias palabras de Florencia, “para mí el lanzamiento del disco es importante por varias razones, y la primera es definitivamente porque será mi primer álbum creado en Estados Unidos. Del lanzamiento de mi primer álbum (Los nuevos standards) están por cumplirse 10 años, y ahora una década después estoy contando ese viaje que tanto Jaime (Lozano, su esposo) y yo hemos tenido, que va desde empezar de nuevo para perseguir nuestros sueños y nunca olvidarnos de nuestras raíces. Broadway en Spanglish es celebrar nuestra cultura, de dónde venimos, quiénes somos y seguir luchando por esos sueños que aún están pendientes”.

Por su parte, el reconocidísimo actor y compositor nominado al premio de La Academia Lin-Manuel Miranda, opina de Cuenca que “la vertiginosa versión en spanglish de Burn de Florencia Cuenca es una de mis interpretaciones favoritas de la canción. Tiene esa lágrima en su voz y es perfecta para transmitir el dolor del personaje”.

Y para celebrar el lanzamiento de Broadway en Spanglish, Florencia ofrecerá un concierto en el famoso 54 Below de la ciudad de Nueva York, en donde interpretará todos los temas que contiene el disco este próximo 22 de septiembre, el cual también se transmitirá vía streaming a todo el mundo para que el público mexicano pueda disfrutar de este gran evento.

Broadway en Spanglish, el nuevo álbum de Florencia Cuenca, sale a la venta este próximo 27 de septiembre y podrá escucharse en todas las plataformas digitales.

