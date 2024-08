Conmemoran a Juan Gabriel en su octavo aniversario luctuoso

Honor a quien honor merece

Anathan Briss, Silvia Urquidi y Oscar Ponzanelli acudieron al evento celebrado en Garibaldi

Mitzi Fernández

El 28 de agosto se cumplieron ocho años de la inesperada muerte del Divo de Juárez, el queridísimo y talentoso Juan Gabriel. Y como cada año su amigo Anathan Briss organizó un evento para recordarlo.

Fue enfrente de la escultura de Juan Gabriel ubicada en Garibaldi, donde varios imitadores, clubes de fans, y amigos se reunieron para cantar sus canciones. Con lonas, fotografías y carteles alusivos al cantante mostraron que para ellos sigue vivo.

Desde Guadalajara, Michoacán y diferentes lugares de la Ciudad de México llegaron los partícipes de este festejo sin fines de lucro y costeado por cada persona que aporta con algo para el show o que pagan sus viajes.

Anathan Briss nos compartió “Cada año me encargo de llamar a los imitadores e invitados, y recordar a mi amigo, no me siento solo porque sus canciones me acompañan a todos lados como mi rosa roja, que me dio mi querido Beto, tengo solo una foto con él y siento que ha recorrido el mundo entero como mi amor por él. Quiero que se reconozca que la canción ‘Esta rosa roja’ me la escribió a mí, cuando éramos jóvenes y nos juntábamos”.

“La diferencia”, “Costumbres”, “El Noa Noa”, “Amor Eterno”, entre muchas otras fueron algunas de las canciones que sonaban con los diferentes imitadores que acudieron, mientras las fans pedían que más gente lo recuerde y que sepan que en México también era muy querido no solo en Ciudad Juárez.

Su amiga todo Silvia Urquidi quien también asistió, aprovechó para llevar un arreglo floral “la gente ignora que nosotros hicimos la escultura, pues él me decía ‘los homenajes se hacen en vida, por eso te pido que hagas mi escultura, no me vayas a hacer la escultura de viejo, quiero estar inmortalizado de joven y guapo’. El siempre anduvo caminando por aquí, no es cierto que su mamá no lo cuido, él y Anathan se salieron de sus casas”.

Sobre la serie de la vida de Juan Gabriel y su misteriosa muerte agregó “yo no la he visto, ni la veré porque, él ya me contó su vida, tardo tres días en hacerlo y se por pequeños pedazos que he visto que hay cosas que no son ciertas. Antes de morir decía que lo estaban explotando por las 28 fechas pactadas, mis abogados me prohibían hablar sobre él, hasta que nos traicionaron; yo pido justicia”.

Pero no podía no recordar una de los momentos mas memorables con el que fue “recuerdo que cuando murió mi madre me escribió un correo muy bello donde me dijo ahora vas a entender mi canción de Amor eterno, me dio todo su apoyo y me dijo cosas hermosas, por lo que aun guardo con cariño el correo”.

Termino agradeciendo al club de fans, Juan Gabriel y dijo “las canciones que él dejo son para todo el mundo, él admiraba a sus imitadores, él jamás hubiera querido que les prohibirán cantar sus canciones”.

El escultor Oscar Alberto por su lado explicó que “el mismo Juan Gabriel nos mandó varias fotos para poder hacer la estatua, pues el quería estar de charro y verse bien”.

Continuaron hasta cansarse de cantar las canciones del Divo de Juárez no sin antes celebrar una misa en su memoria.