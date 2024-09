Advertencia de López Obrador a Sheinbaum, tiene que seguir gobernando como él

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Deja Francisco Chiguil corrupción y prepotencia en la GAM

En su VI y último Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador se lució como el principal porrista ni más ni menos que de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como antes fue el jefe de campaña de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. En varias ocasiones habló de que su pupila era una “mujer extraordinaria” que tiene la encomienda de terminar con todo el reguero, (¡perdón!), los pendientes que deja el tabasqueño y precisamente es ahí donde está lo importante.

Más que las loas y halagos, —muy exagerados por cierto—, hacia Sheinbaum Pardo, entrelíneas, López Obrador más bien le hizo una serie de advertencias a quien será su sucesora en las que hizo especial hincapié en que el que seguirá gobernando como “el susurro tras el trono”, será él. Podría señalarse que hubo una especie de amenaza por si a su alumna consentida le pasa por la mente la idea de “salirse del huacal”, algo que desde ahorita se puede prever, no ocurrirá.

Por eso en algún momento de su discurso, el presidente se rió en tono de burla y golpeando el atril dijo que tocaba madera nada más de pensar qué hubiera pasado si quien se convertirá en su sucesora no hubiera sido presidenta y aseguró que esa “mujer excepcional le va a dar continuidad a la cuarta transformación, estoy absolutamente seguro que los pendientes se van a concluir”, y, ¿qué tal que no?

La frase eje del discurso lopezobradorista fue “cuando llegamos”, para de ahí, en una de las últimas ocasiones, si no es que la última, agarrarse de los errores de administraciones anteriores; de sus enemigos los conservadores y decir, “hemos predicado con el ejemplo”.

Como es costumbre del tabasqueño en los múltiples informes que dio a la menor provocación del “pueblo bueno y sabio” y en sus giras, hizo consultas a mano alzada sobre la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y de paso, lanzar descalificaciones, insultos y mentiras sobre el Poder Judicial que, hay que subrayar, no se ha doblegado a su voluntad y el principal objetivo de los rencores y odios de López Obrador tiene nombre y apellido, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.

“Para que lo internalicen nuestros vecinos amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces”, una especie esta que Morena y rémoras han esparcido pero que es falso.

De lo que ni de lejos habló el tabasqueño en su Informe en el que repetía una y otra vez, “¿ya se cansaron?, porque me voy a tardar” fue de la marcha de estudiantes de Derecho y los trabajadores del Poder Judicial que llegaron al Senado de la República y eso que en el colmo del cinismo, el presidente dijo que era respetuoso de la autonomía de Poderes, otra más de la cadena de mentiras que repitió en el Zócalo capitalino para rematar diciendo que se iba con la conciencia tranquila.

Algunas de las consultas de la referida marcha fueron: “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, “¡Sin Poder Judicial quién te va a amparar!”, y “¡México despierta, somos tu defensa”.

Como se recordará, la semana pasada, en su gustadísimo “stand—up” mañanero, López Obrador ofendió la inteligencia de los estudiantes aseverando que eran manipulados por sus maestros.

No dejó de llamar la atención, por otra parte, que López Obrador preguntó si con solo detener a los capos del narcotráfico, “¿se va a acabar con el problema?”. Entonces acusó a los neoliberales y dijo que en su administración no se permitió el contubernio entre autoridades y delincuencia y “eso nos permitió educir los asesinatos de políticos, … toco madera, eso no lo hemos padecido”.

Aseveró que en esta errada y llamada cuarta transformación no se tolera la violación de los derechos humanos, ni masacres ni tortura. Esta fue la mentira más grande.

MUNICIONES

*** La administración del alcalde Francisco Chíguil Figueroa en Gustavo A. Madero ha estado marcada por la prepotencia y corrupción. Un ejemplo claro fue el nombramiento de José Francisco Villagómez Pulido como Director de Seguridad Ciudadana, un personaje que ha permitido la operación de taxis piratas, la venta de permisos para la venta de cerveza en establecimientos no autorizados y la construcción de edificios que no cuentan con permisos. Además, —según se sabe—, Villagómez Pulido y su hijastra Pamela Mococo, crearon una empresa llamada VILLAMACOCO, SA de CV, la cual se utiliza para su beneficio personal y presunto enriquecimiento. No solo vecinos de la GAM, esperan que el nuevo alcalde, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, cumpla con sus promesas de campaña y termine con la corrupción de esa administración, que además ha aumentado su enriquecimiento ilícito y beneficiando a Francisco Villagómez. Sin duda, el clamor es un alto a la prepotencia y extorsiones que sufren los habitantes de Gustavo A. Madero, una alcaldía importante y merecedora de un gobierno transparente y honesto.

*** No cabe duda que el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no ceja en sus funciones de “edecán”. Fue el primero en llegar al Palacio Legislattivo de San Lázaro a acompañar a las bancadas de Morena y rémoras. Minutos más tarde, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, arribó para hacer entrega del Informe de López Obrador y la recibió una comitiva de morenistas y rémoras porque los primeros, ya la ven como la dirigente de su partido. Por primera vez, la secretaria de Gobernación, entregó el Informe en el pleno, aprovechando la mayoría absoluta que el INE y el Trife le regaló al oficialismo.

*** El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que su bancada confía en que Morena y rémoras no van a estar cerrados al debate porque no puede ser que prevalezca la imposición por encima del debate responsable, “entonces inauguramos (la presente Legislatura), en un muy mal momento para el país. Sobre la reforma Judicial dijo que tal como se está planteando es inoperante e inaceptable porque tendrá múltiples efectos, de entrada, le resta credibilidad para invertir en el país.

*** Portando corbata guinda, guinda, guinda, por su alguna duda quedara, Alejandro Murat hizo su debut como flamante legislador de Morena. Agradeció el “gran Informe de Gobierno” del presidente al que le echó muchas flores y no se quedó atrás la presidenta electa. Y bueno, también se lanzó “hasta la cocina” el exgobernador de Oaxaca hablando de los supuestos “beneficios” de la reforma al Poder Judicial y totalmente se pronunció a favor el “voto democrático” para elección de jueces, magistrados y ministros y contestó: “pues ya, ese es el mandato del pueblo” nos volvimos un sistema híper—garantista que lo único que hizo fue lastimar a la sociedad.

morcora@gmail.com