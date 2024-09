Desequilibrio de poderes

Desde el portal

Ángel Soriano

Como absurda, ignorante y grosera calificó el líder parlamentario Ricardo Monreal Ávila el amparo concedido -a ellos mismos-, para pretender evitar la discusión y aprobación, que ocurrirá en estos días, de la Reforma Judicial, además de que es una injerencia inaceptable en los asuntos de otro poder, violatoria a la Constitución.

Evidentemente, dijo, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados no acatará tal resolución puesto que la representación popular tiene el sustento legal y popular para modificar la Constitución de acuerdo a los intereses del pueblo, que los eligió con su voto, precisamente para actuar conforme a los intereses mayoritarios, no de una minoría privilegiada.

Sin embargo, la decisión de los jueces no es ni una acción errónea o desconocedora de la Ley, sino que obedecen instrucciones de la burocracia dorada del Poder Judicial que obstaculiza la reforma para proteger sus intereses y seguir disfrutando de las abundantes canonjías que disfrutan, con lo cual se da por un hecho el enfrentamiento entre poderes, algo inusual e inédito.

Todo esto será corregido con la reforma judicial, que normará la ahora desequilibrada relación en los Tres Poderes de la Unión, para que, mediante la confianza del pueblo a través de su voto, se reencauce y se restablezca la relación en beneficio del pueblo y se recuperen las instituciones que habían estado secuestradas por el poder económico político.

TURBULENCIA

Periodismo crítico el de Benjamín

En la emotiva ceremonia de reconocimiento a destacados comunicadores oaxaqueños por el Club Primera Plana celebrada el pasado viernes en la Hemeroteca central “Margarita Maza de Juárez”, en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular de Puebla, destacó que desde los 18 años, gracias al carácter combativo de su padre, don Benjamín Fernández Pichardo, logró consolidar en Oaxaca la primera y más longeva institución periodística, El Imparcial, que es el diario más influyente en la entidad. Días y noches pasó en la redacción de Armenta y López, edificio en donde con su pasión y su gran equipo se escribieron las mejores de la historia del estado. De Puebla acudieron compañeros de escuela de Benjamín, convocados por el notario pública don Héctor Jiménez y Meneses…Otros galardonados fueron Juan Manuel Vignon, María de los Ángeles Fernández y Rosy Ramales, de reconocida trayectoria por el gremio y la sociedad. Como ícono de los viejos tiempos de buena relación política-periodismo, estuvo presente con Jesús Martínez Álvarez, quien pidió se le recuerde como “Chuchín”, ex presidente municipal de Oaxaca, su mayor orgullo…Resultaron más incondicionales y serviles los llamados influencer convocados a aplaudir al poderoso en turno y a presumir una independencia que no tienen y que, al igual que otros aplaudidores, sólo buscan quedar bien con el poder, como ha sido y fue la tradición en los gobiernos neoliberales, sólo que ahora cambiaron de color y de partido. Vergonzosas e indignas filas bajo el sol inclemente y el frío para tomarse la foto en Palacio Nacional…Airado, y con sustento, respondió el zacatecano Ricardo Monreal la nueva embestida del Poder Judicial, que da sus últimas patadas hasta ser anulados; desde luego que no terminará la corrupción con la Reforma Judicial, pero cuando menos se renovará el Consejo de la Judicatura. Y como dice el dicho: salen unos ratones y entran nuevos…El Insurgente reducirá tiempos de traslado de la CDMX al Estado de México, en beneficio de miles de habitantes de la zona metropolitana -que será gobernada por tres mujeres-, y que demuestra el auge en el crecimiento de la región, ahora secuestrada por insuficiencia en los servicios y embates de la naturaleza…

