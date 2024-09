Mercenarios mexicanos en Ucrania

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Jóvenes luchan por otra nación

Pagan mucho más que en México

3 mil euros al mes y jugoso seguro

Ponen interés en latinoamericanos

Senadores traidores y caos inducido

AMMJE, educación y entretenimiento

Oportunidades a jóvenes: C. Pascual

Cuando un pueblo se exalta es difícil calmarlo;

pero cuando está tranquilo es difícil saber cuándo va a exaltarse

Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés

En la última semana de agosto pasado se conoció en México la muerte del joven mexicano Carlos Mendoza, de 20 años, en Ucrania, durante un ataque de las tropas rusas.

En los medios mexicanos, la información casi pasó casi inadvertida. Nadie ha evaluado lo que ocurrió alrededor de Carlos y de decenas de jóvenes mexicanos que se enlistaron, a través de la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania, en el ejército de aquel país.

Hay un espacial interés en los jóvenes mexicanos y latinoamericanos, ya que son atraídos por la paga, que es jugosa para muchachos, que abandonan la carrera, trabajo o estudios y que no tienen oportunidades laborales o de desarrollo en México.

Por ello, en el caso de jóvenes mexicanos, prefieren alistarse en un ejército extranjero, como mercenarios, donde son entrenados como soldados, pese a que muchos de ellos apenas están saliendo de la adolescencia. El caso concreto de Carlos Mendoza, quien se supo, murió durante un bombardeo de drones y helicópteros rusos en las incursiones que realizó Ucrania en las zonas fronterizas, se había enrolado tres semanas antes. Poco tiempo duró su suerte y murió, según informes del gobierno ucraniano en el frente de guerra.

A través del sitio web Indu.com.ua, estos jóvenes se listan para participar en el servicio militar, mediante la presentación de muy poca documentación.

El salario que ofrecen es de 3,000 euros mensuales, poco más de 65,000 pesos mexicanos, si están en las filas de combate. Además, obtienen como beneficio una suma de hasta 367 mil euros por fallecimiento, poco más de 8 millones de pesos.

La embajada rusa en México, en marzo pasado, informó que tenían identificados al menos ocho mercenarios mexicanos en la legión internacional, de los cuales tres de ellos habían sido abatidos en combate.

Algunos informes que se dieron tras la muerte de Mendoza, se sabe que murió durante el ataque con 200 drones “invisibles” contra Ucrania que arrojó una cifra de 7 muertos y 50 heridos. Aseguran en un parte de guerra ucraniano, que Carlos Mendoza es el primer joven en dar la vida por la lucha de Ucrania, un país con el que no tenemos afinidades, aunque aseguren que su guerra es por la libertad.

En esa guerra se derramó sangre mexicana de un joven que difícilmente tendría una idea de los motivos reales, por los cuales pelean, rusos y ucranianos.

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el abandono que sufren los jóvenes mexicanos. Carecen de oportunidades para estudiar, trabajar y difícilmente ven un futuro promisorio para ellos y las familias.

Es el fracaso de las políticas educativas y de bienestar social del gobierno mexicano que empuja a los jóvenes a tomar decisiones, donde arriesgan sus vidas.

Carlos Mendoza, originario de Juventino Rosas, Guanajuato, había servido anteriormente en la Guardia Nacional de México, pero vio la oportunidad de ganar más, para beneficiar a su familia, como soldado fuera de la nación.

En la Guardia Nacional ni en ningún otro organismo en México, podría haber pagado lo que le ofrecieron en Ucrania, como mercenario. Dio la vida por un futuro individual mejor.

