Zedillo y el Fobaproa

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó fincar responsabilidades al ex presidente Ernesto Zedillo por dejar una deuda considerada en su sexenio (1994-2000) por 180 mmdp y que ahora asciende a tres billones de pesos, lo que significa que esta se terminará en 50 años y que consistió en el rescate de banqueros y potentados de la época.

Esto, sin considerar la venta o entrega de los ferrocarriles nacionales, de carga y de pasajeros, a empresas extranjeras que posteriormente lo contrataron como asesor -“todavía por hai anda”-, además de dejar una inflación de 187%, entre otros cargos a la Nación a consecuencia de una política antinacional y de total entrega a intereses facciosos, nacionales y extranjeros.

Lo anterior fue en respuesta a los señalamientos del ex titular de la SEP sobre “la atrocidad” que representa la reforma judicial producto de una sobrerrepresentación Legislativa que lesiona la democracia y da paso a la dictadura, además de que conducirá al país hacia una quiebra económica y de falta de libertades y de derechos ciudadanos.

López Obrador recordó que durante su sexenio, Zedillo desapareció la SCJN, jubiló con pensiones cuantiosas a los ministros y aprovechó la mayoría legislativa con la que contaba el PRI en el Congreso de la Unión para dar el golpe al Poder Judicial, lo cual no recuerda, pero es parte de los atropellos y malos manejos administrativos de esta “eminencia”.

TURBULENCIAS

Vuelven al carril jueces y magistrados

Se anunció que jueces, ministros y magistrados volverán a sus funciones, luego de declararse en paro para evitar la aprobación de la reforma legislativa, actuando de manera irresponsable y recurriendo a mecanismos de presión propios de sectores desfavorecidos que, al no contar con otros recursos, van al paro, bloqueo, marchas y plantones, pero no es justificable en una institución encargada de velar por la Ley y que tiene todos los recursos a su alcance para hacer valer su inconformidad… El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa -quien confirmó que acudirán a su toma de posesión 16 mandatarios y representantes de 105 países-, Claudia Sheinbaum, acudirán este fin de semana a Oaxaca para supervisar la carretera al Istmo e inaugurar “El Camino de Benito”, que es el mismo que recorrió don Benito Juárez de Guelatao a la ciudad de Oaxaca, y que se convertirá en un atractivo turístico más, que incluye belleza natural y recreación histórica… Como una distinción es vista la decisión del presidente Joe Biden de enviar a su esposa Jill Biden a la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum, pues se acoge a que vivimos tiempos de mujeres. Un mensaje también de que Kamala Harris sería la próxima mandataria estadounidense… En sesión extraordinaria del Congreso Local de Oaxaca se designó a Karina Reyes Ávila como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción en el estado, estando presente el presidente de la Jucopo, Sergio López Sánchez, que deseó éxito a la nueva funcionaria en el desarrollo de sus funciones… La reforma judicial es en respuesta al mandato popular del pasado 2 de junio, producto de un proceso legislativo pulcro, que involucró a expertos y de diferentes grupos interesados, observando cada uno de los extremos legales relacionados con el proceso, señaló el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, al descalificar la crítica hacia la reforma del ex presidente Zedillo mantiene la sintonía y la misma línea de cuestionamiento de la mayor parte de quienes la rechazan, olvidando que en su gobierno realizó una reforma que duró 30 años sin el apoyo popular como ahora…Y como estaba previsto, se aprobó la adhesión de la GN a la Sedena.

