Fer Altuzar presenta su “Lunastasia 777”

Su álbum debut de estudio

Lo trabajó con los icónicos productores Raúl Sotomayor y Wet Baes

Fer Altuzar es una artista multifacética que se desenvuelve con una visión artística y alternativa. Al crecer rodeada de arte y la naturaleza, desarrolló una profunda conexión con la música, el surrealismo fantasioso y el cine. La fusión de estos elementos da como resultado experiencias audiovisuales que comunican su único universo interior.

“Lunastasia 777” es el álbum debut de estudio de Fer Altuzar, el cual trabajó desde cero con los icónicos productores Raul Sotomayor, creando sonidos de dream pop electrónicos y Wet Baes, con la psicodelia mística y la línea french respectivamente, algo jamás escuchado. Un nuevo sonido clasificado por ella como “Fairy Pop” el cual toca temas sobre el camino hacia el bosque interior y sanar a través de la música.

En entrevista nos confesó “Mi música siempre es más que eso, es un concepto, es un gran universo, pienso en la narrativa de una historia a través de las canciones, los conciertos y el show en vivo. Los artistas que me gustan hacen eso. En mi caso es como un viaje a tu voz interior, te va llevando la música a la luz, luego claroscuros, y terminamos en la oscuridad y de regreso, es para que te dejes llevar por este cuento fantasioso”.

Destacó que le llevó 2 años y medio terminarlo “la verdad estuvo bien padre, no hubo prisas. Ando bajando las canciones al show en vivo, hablo con el flautista, trompetista, pero aún no tengo fecha de cuándo vamos a estar en vivo, quiero que sea un viaje. La verdad me gusta mucho explorar en los sonidos de la naturaleza, estas historias me han dado inspiración para escribir, y no solo lo hago con sintetizadores y música electrónica, sino con instrumentos de verdad, con flautas, trompeta, batería, guitarra, me gusta mezclar y organizar, espero pronto puedan verlo el full band”.

En cuanto a las letras, dijo “Son historias que me han pasado, cosas lindas, tristes, o de sentimientos encontrados, me recuerda al mantra del verano pasado, cuando estaba con euforia de lo que feliz que estaba, pero también es endulzante, que recuerda como tener la vida más pasajera, es un viaje introspectivo. Siento que nunca es lo que se esperas con el público, tu escribes las canciones y no sabes cómo lo van a interpretar, eso es lo mágico de la música. Me escriben y me dicen cosas, que las canciones les sirven para levantarse de la cama, que les da para arriba y se motivan, eso me deja muy contenta”.

En cuanto al mensaje, comentó “es que la vida es un juego, somos más de lo que a veces pensamos, no estamos en una caja, les podría decir ‘atrévanse, hagan cosas que les da miedo hacer, las cosas buenas y malas hay que vivirlas’ y explorar hacer cosas nuevas, aprender, como decía barbie se lo que quieras ser. Nunca es tarde”.

Argumentó que este disco fue tardado porque “ahora todo es muy rápido, pero por eso deje de hacer rolas un tiempo, para concentrarme y darle a la música el tiempo que se merece, el compromiso, no hacer solo lo que está de moda, de modo que, recolecte cosas y nos toca ahora ir contracorriente con diferentes estrategias. Siempre he hecho contenido en redes sociales, tengo esa fortuna de seguir conectada con la gente, pero a la música quiero darle el tiempo que merece”.

Sobre sus redes dijo “Hago un contenido de moda, es una manera de expresarte muy artística, mi estilo es diferente, a final de cuentas es como lo rockeas, si te pones las cosas con seguridad, lo que portas es una cosa, pero la energía que emanas es lo importante” concluyó, no sin antes invitar a todos a que vean los videos “que son una parte artesanal del proyecto, están hechas con maquetas en miniatura, todo se hizo a mano, luego me metieron a mí a las maquetas, esa fantasía es maravillosa, son cuatro videos que al final son una historia. Valen mucho la pena”.

