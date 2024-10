Nueva administración, nuevo pacto

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

México inicia una nueva etapa en su historia, atrás debe quedar la polarización, el divisionismo y la exclusión de los pensamientos distintos a los del gobierno en turno. Lo importante es rescatar el desarrollo, devolver la paz y la tranquilidad al territorio nacional, recuperar la gobernabilidad en las zonas —estados y municipios—, donde se asentó el crimen organizado, fomentar la educación científica de calidad y alejar de la ideologización a las futuras generaciones y sacar de la crisis a un colapsado sistema de salud pública que excluyó a 30 millones de mexicanos.

De ese tamaño es el reto que enfrenta la nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo. Para sacar adelante su programa de gobierno requerirá, más allá de los programas sociales y la estructura territorial de su partido, convocar a toda la sociedad civil y a los sectores productivos a un nuevo pacto social que comprometa a todos los mexicanos para que aporten un especial esfuerzo, desde sus trincheras, para sacar adelante su programa de gobierno. Requiere de empresarios que quieran invertir con el respaldo de la certeza jurídica necesaria para incrementar la productividad y generar empleos; el país no puede sobrevivir con un comercio informal que genera dinero, pero no paga impuestos ni da prestaciones a los trabajadores que viven en el subempleo. También se debe modificar el sindicalismo oficial y acabar con los líderes parásitos que prefieren adular al gobierno en turno para mantener sus canonjías que pugnar por mejores salarios y más prestaciones o alentar el empleo. El mundo globalizado requiere de trabajadores más capacitados y especializados y no mano de obra barata.

Independientemente de quien gane las elecciones en Estados Unidos, el gobierno mexicano debe estar preparado para la renegociación del T-MEC, enfrentar paneles internacionales y ser competitivo para sacar ventajas del nearshoring por nuestra posición geopolítica.

También debe mejorar la política interior, donde la titular de Gobernación necesita convertirse en jefa del gabinete y mantener buenas relaciones con los otros dos Poderes de la Unión. Al mismo tiempo, el gabinete de seguridad tendrá que presentar una eficiente estrategia para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común mediante el uso legítimo y proporcional de la fuerza y una política pública de prevención del delito. Urge recuperar la gobernabilidad.

Un país más competitivo necesita de generaciones más preparadas para enfrentar el reto de la globalización y la inclusión de la inteligencia artificial en todos los rubros, por lo que el sistema educativo requiere no del adoctrinamiento de niños y jóvenes, sino de la formación de estudiantes que puedan incrustarse en las estructuras de toma de decisión de las empresas, desarrollar proyectos científicos y tecnológicos que revolucionen la industria o la ciencia aplicada. La educación de calidad también debe ser competitiva y adiestrar a los alumnos para destacar en cualquier escenario. No más obreros, sino técnicos universitarios o universitarios de posgrado que sean absorbidos por el mundo globalizado.

La salud es otro tema preocupante, sin falsas demagogias, se debe contar con un sistema universal de salud, reestablecer lo que funcionó como el Seguro Popular y reestructurar las instituciones que conforman el sector salud para que atiendan con calidad a los derechohabientes. Una sociedad sana es una sociedad más desarrollada.

Para todo ello, es fundamental la participación de la ciudadanía, por ello habrá que convocarlos para acordar un nuevo pacto social; más allá de ideologías se requiere de la aportación de toda la sociedad: empresarios, trabajadores, estudiantes, profesores, técnicos y científicos, feministas, partidos políticos, intelectuales, amas de casa y jubilados. No más programas sociales para paliar la pobreza, hay que preparar al capital humano para generar riqueza. Como dice la frase bíblica, no regalen pescados, enseñen a la gente a pescar.