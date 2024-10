La “soberbia” humildad cuatrotera

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA-. Están en política, periodismo, espectáculos o como simples simpatizantes en otros campos del quehacer humano; pero con la característica de coincidir con la Cuarta Transformación, y otro denominador común, SOBERBIA, incluso ante la evidencia de sus errores.

Ejemplos sobran, pero dada su fama e investidura -que por lo visto no cuidan-, vale iniciar con el político PLEBEYO que disfruta sus mejores años, el CONSULTOR mediático de cabecera del ex presidente López Obrador y un artista ex líder de la ANDA, con gestión muy cuestionable.

NOROÑA-. El flamante presidente de la Cámara alta baja mucho sus bonos cuando sube sin casco y aborda una motocicleta, además invade carriles destinados a otros transportes -sin importar violar las leyes de tránsito-, todo porque se le hacía tarde para llegar a un evento. Sí, le hablo del senador José Fernando Rodolfo Fernández Noroña. De su lenguaje ni hablar para evitarle malos olores.

IBARRA-. El periodista Epigmenio Carlos Ibarra Almada, productor, pero a últimas fechas consultor preferido de la Cuarta Transformación y principalmente del comandante de la misma, tuvo ayer el enésimo DESENCUENTRO con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiero matutino de Radio Fórmula, todo porque el conductor no veía a los ojos al productor de Argos.

El alegato que quiso ampliar Ibarra Almada fue cuestionar la forma en que difundieron la DECAPITACIÓN del ex presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, pues para variar, el publicista invocó al ex presidente Felipe Calderón, como lo hacen en otros frentes cuatroteros, culpándolo de todos los actos violentos del país, a doce años de distancia.

En el medio de los ESPECTÁCULOS, quien dio mucho de qué hablar fue el actor Jesús Rey Ochoa Domínguez, pero no por hechos en los escenarios que pisa, sino por el despotismo demostrado a la entrada del CONGRESO DE LA UNIÓN el 1 de octubre, donde se celebró la sesión legislativa teniendo como acto principal la protesta de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum.

La gente estaba lejos del actor, pues de no ser así, los manotazos hubieran llegado a la agresión.

En el medio deportivo los compañeros de la FUENTE, extrañan la PRESENCIA “AMABLE Y HUMILDE” de la ex velocista y campeona mundial y olímpica Ana Gabriela Guevara. Seguramente también la extrañarán nadadores-as, clavadistas e integrantes de la GIMNASIA ARTÍSTICA, y así rendirle cuentas de los CALZONES Y TOALLAS que vendieron para completar sus gastos.

Los deportistas amateurs de todas las disciplinas, mayoría de los asistentes a la Comisión Nacional del Deporte, Conade, anhelan que al sucesor de la Guevara cuando menos lo puedan saludar.

Pero este AUSTERO gobierno creó otro organismo deportivo ¿PARALELO?, que encabezará Miguel Torruco Garza, con el cargo de Director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar.

¿CUÑA?, ESTORBO?, adivine.

elefa44@gmail.com