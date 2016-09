Explicaciones

Desde el portal

Ángel Soriano

Nadie está en desacuerdo en la necesidad de establecer diálogo productivo con los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, para que tengan información privilegiada y de la importancia de la relación bilateral.

Sin embargo, en lo que nadie está de acuerdo es en el trato preferente hacia uno de los aspirantes que ha atacado a nuestro país no sólo por ignorancia y mala fe, sino por tomar a nuestro país como bandera electoral, aprovechando la amplia plataforma que significa la presencia de 11 millones de connacionales en territorio estadunidense.

Indudable la habilidad, audacia e irreverencia del magnate republicano, que se acogió a un nicho electoral respetable, un inmenso capital político que ha explotado a placer, pero que en nuestra visión aldeana no hemos podido ubicar en su real contexto, sino que se le ha dado una importancia superior a la que tiene.

Trump no ignora ni la importancia de nuestro país ni la contribución de nuestros compatriotas del otro lado de la frontera, no es necesario decírselo, eso a él no le interesa en este momento, lo que le interesa es “incendiar” el ambiente electoral y sacar raja de él.

Si no se comprende que es un ariete de campaña, una oferta electoral, somos demasiado ingenuos y caemos en el juego de un auténtico truhan, de un vivales de la política y de los negocios en la Unión Americana.

A lo largo de la historia de la humanidad nadie ha podido detener las migraciones, pues forman parte de la cultura y de la formación de las naciones y pretender hacerlo ahora, en plena revolución tecnológica, es un absurdo; un muro, no significa que nadie más entrará, pues lo que sobra es audacia para lograrlo.

Y dar explicaciones acerca de una política de gobierno es lesionar aún más nuestra soberanía, y caer en plena dependencia hacia lo que quieren o desean nuestros vecinos del norte, de quienes sólo hemos obtenido la mutilación de nuestro territorio y una permanente intromisión en nuestros asuntos internos.

México (a nivel gubernamental) ni tiene capacidad ni autoridad moral para intervenir en asuntos electorales del vecino país por lo que resulta ocioso reiterarlo, ya que en esta ocasión sólo nos han utilizado en beneficio de uno u otro candidato; lo que hay que esperar que nuestros errores den resultado positivo.

TURBULENCIAS

Productiva Legislatura mexiquense

La 59 Legislatura mexiquense inició ayer su segundo año de ejercicio constitucional e informó que durante su primer año aprobaron 260 iniciativas y 12 nuevas leyes que contribuyeron a modernizar el marco jurídico estatal, entre ellas la de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios; del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”; para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro y la de Indulto y Conmutación de Penas; bajo la presidencia en la Junta de Coordinación Política del diputado Cruz Roa Sánchez y Juan Manuel Zepeda Hernández (PRD) y Sergio Mendiola Sánchez (PAN), como vicepresidentes, así como José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), como secretario, del 5 de septiembre de 2015 a la fecha realizaron 46 sesiones plenarias, 31 fueron deliberantes, 14 solemnes y una especial, y 14 sesiones de la Diputación Permanente…Mañana por la tarde la diputada federal a la LXII Legislatura, Mariana Benítez Tiburcio, realizará su primer informe de actividades en el que dará a conocer su tarea legislativa y de gestión en beneficio de sus representados…

