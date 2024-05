Australia, indignada con México

En días pasados, el fin de semana de inicio de mes, los hermanos de Perth, Callum, de 33 años, y Jake Robinson, de 30, así como el estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron asesinados, aparentemente, al resistirse a un asalto en una playa aislada al sur de Ensenada.

“No puedo dejar de pensar en ti, en tu sonrisa, en tu amabilidad”, dijo Jenny Nguy, amiga de Perth. “No puedo dejar de llorar pensando en cómo se sienten tus padres en este momento”, comentó en un homenaje a distancia de los amigos de las víctimas, muchos de ellos médicos australianos, comunidad a la que formaba parte una de las víctimas.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, dijo que la situación era increíblemente triste para la familia y los amigos. Y agregó: “Todos los habitantes de Australia Occidental están sufriendo a medida que escuchamos más aspectos de esta historia, la violencia a la que estuvieron expuestos y, por supuesto, la pérdida de vidas”.

Los medios australianos como The Sydney Morning Herald; The Daily Telegraph, The Australian, The Edge, entre otros muy influyentes medios de esa nación, han informado ampliamente sobre lo ocurrido en Baja California, entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila, del partido Morena.

Incluso, destacan que un grupo de delincuencia organizada está colaborando con la Fiscalía del Estado, para dar con los autores de este aberrante crimen.

El móvil del triple asesinado fue el robo de unas llantas de una camioneta y que los jóvenes surfistas opusieron resistencia, por lo que fueron atacados a tiros. Los tres, localizados en un pozo, donde había otro cadáver, tenían hasta dos tiros de gracia en la cabeza.

En California, las autoridades a través de diversos medios, pidieron a sus ciudadanos no viajar solos por las carreteras de la península. No es el primer asalto a turistas y, desafortunadamente, no serán los últimos.

Estos criminales actúan con impunidad, debido a que las autoridades siguen en la política de “abrazos y no balazos”. No se trata de desatar una guerra civil, se trata de enfrentar a los criminales y recluirlos en las cárceles.

El presidente López Obrador, ha dicho en las reuniones de su gabinete de seguridad, que si detienen a todos los criminales que andan sueltos, se necesitaría construir 10 veces más las cárceles que hay en el país. Y, poque son un negocio, “no lo va a permitir”.

El problema, es más que sabido, es la impunidad, así como la falta de orden y respeto.

PODEROSOS CABALLEROS

CCH NAUCALPAN: El miércoles por la tarde, un grupo de porros irrumpieron el CCH Naucalpan para agredir a estudiantes. En esa incursión, jóvenes que no están involucrados en la lucha política del plantel, ni a los partidos políticos e intereses de autoridades universitarias, que acechan a la UNAM, buscaron refugio fuera del plantel. En la huida, el joven Oscar Galván Alarcón, de 19 años de edad, estudiante de arquitectura de la FES Acatlán, muy cerca de ahí, que acudió al CCH para buscar a su hermano menor, cayó de un puente y murió. Los ataques a las instalaciones de la UNAM, que actualmente está bajo la responsabilidad de Leonardo Lomelí, se incrementan en tiempos electorales. Así es como grupos ajenos quieren intimidar a los estudiantes, que sólo quieren estudiar sin estar inmiscuidos en grupos de delincuentes que asolan nuestras universidades públicas de prestigio.

CLAUDIA Y PREMIO: La candidata a la Presidencia de la República, por Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que tenía “buenas noticias”, ya que la CDMX ganó el prestigioso premio Lee Kuan Tew, por la gestión que hizo durante 5 años. Pero, ¿quién fue Lee Kuan Tew? Fue un político singapurense que fue el primer ministro, el primero, después de la separación de la Federación Malaya, en 1959. Un hombre muy rico y defensor del capitalismo. Fundó y proyectó el Partido de Acción Popular y ejerció un gobierno estricto en lo social, pero profundamente capitalista y neoliberal, que impulsó la economía de la joven nación hasta convertirla en uno de los países más competitivos del mundo. Nada que ver con la política antineoliberal de la Cuarta Transformación, de su segundo piso y de la herencia de López Obrador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BIC: Gonzalve Bich, líder de BIC, invirtió 30 millones de dólares en una planta en Coahuila, gobernada por Manolo Jiménez. Se trata de la expansión de sus instalaciones y con ella se generarán 400 nuevos empleos y, en los próximos años, llegarán a mil.

