Hay de mentiras a mentiras

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El régimen que contrario a la frase propagandística que utilizó para descalificar a “los gobiernos conservadores y neoliberales” todos los días miente, roba y traiciona al pueblo obnubilado que dice defender, está desesperado porque al final del sexenio pierde irremediablemente el poder, al que se hizo adicto desde el primer día de gobierno.

Su estrategia propagandística goebbeliana posibilitó la polarización social a través del manejo maniqueo de la realidad, mediante la creación de enemigos públicos a los que había que echar la culpa de todos los males nacionales. Así se valió del combate a la corrupción y la descalificación de los anteriores gobiernos para que la población pudiera linchar a “los responsables” de todos los problemas nacionales. Pero sólo eran espantapájaros, porque a ningún responsable de latrocinios metió a la cárcel y, al contrario, floreció el asalto a las finanzas públicas. El responsable de la propaganda nazi escribió que siempre se debería tener a un inculpado de los yerros anteriores para evadir la falta de soluciones a los errores presentes. Nadie podía encarnar mejor el papel que los ex presidentes, el modelo neoliberal, los empresarios, los burócratas, entre otros. Alentó el odio, el rencor y el resentimiento social, extrapoló la revolución silente cubana e ideologizó la conversación pública.

Retoma la propaganda nazi para repetir todos los días las mismas mentiras, hacerlas verdad y culpar a los opositores de los problemas del pasado, pero también responsabilizarlos de las torpezas de hoy. No hay un fracaso de la fallida estrategia de abrazos y no balazos, sino consecuencia de la guerra de Calderón; la falta de crecimiento económico es por las políticas neoliberales y no por un inexistente plan de gobierno para el crecimiento; México no es violento sólo se cometen más homicidios dolosos; tenemos un sistema de salud como en Dinamarca, pero no reconocemos el esfuerzo gubernamental. Toda crítica es descalificada en automático bajo la teoría del complot. El único que tiene derecho a mentir y engañar es el inquilino de Palacio Nacional y el único que puede imputar falsamente delitos, satanizar, exhibir, denostar, linchar, hacer críticas dolosas es el presidente omnímodo, omnipotente y omnipresente. Siempre escurrirá las críticas, nunca las aceptará y como el refrán de “al ladrón, al ladrón” se victimizará y señalará con dedo flamígero a quien ose cuestionar su administración o a su familia.

Hay tres claros ejemplos: ante la posibilidad de que exista una fosa clandestina en la CDMX, que echaría por tierra el supuesto éxito de la seguridad en la capital de la República y de que aquí no hay desaparecidos, rápidamente operaron las instancias de seguridad y determinaron que era un montaje fracasado de sus opositores y estigmatizó a una madre buscadora; al salir a luz pública el libro de María Amparo Casar, donde denuncia y comprueba que en la 4T mienten, roban y defraudan todos los días, se inició un campaña negra contra la investigadora y sin importar la divulgación de datos personales, en flagrante violación de la ley -“a mi no me vengan con que la ley es la ley”-, retomó la muerte de un funcionario de Pemex hace veinte años para vengarse de la crítica del Presidente; una seria investigación independiente sobre las muertes durante la pandemia y la develación de que 300 mil de ellas se pudieron evitar de no ser por la tardía, soberbia e ignorante estrategia del “doctor muerte” -a quien defiende a capa y espada-, la calificó de pasquín inmundo. Todos -dice-, quieren atacarlo y lucrar con las desgracias, cuando él es el primero en utilizarlas en su beneficio. Poco le importa que hubiera 800 mil muertos en la contingencia sanitaria, dejar sin medicinas y tratamientos a niños con cáncer, no es antifeminista, pero se amuralla “porque hay que defender Palacio Nacional” y por eso no las recibe ni las atiende. Se incendia el país, pero todo está bien, hay paz y tranquilidad. Hay de mentiras a mentiras.