El panfleto de Morena y el decálogo de Xóchitl

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La guerra sucia ya está en pleno en las campañas políticas y con mensajes de todo tipo se trata de desestimar a los electores a que lo hagan en favor de una corriente contraria a la que pregonan.

En un panfleto de anverso y reverso que pega en las entradas de las casas, mediante un diurex, los brigadistas de Morena adhieren el documento en cuestión que contiene señalamientos en los que, publican una serie de etiquetas con las que pretenden polarizar, aún más, a la brecha divisional que se ha generado en la población desde las altas esferas gubernamentales.

Siguiendo la doctrina creada por el Presidente López Obrador, advirtiendo “no permitamos que regresen los corruptos, clasistas y racistas que despreciaban al pueblo e impedían el progreso de México”.

Lo que no dicen es que México no nació en 2018, ni ellos crearon las instituciones que existen y que se pretende acabar con reformas constitucionales. Tampoco dicen que los corruptos siguen existiendo y están enquistados en Morena, aunque hacen oídos sordos a las denuncias presentadas, tampoco reconocen que el clasismo y racismo se pregona desde la mañanera y que es el propio Ejecutivo federal el que lo usa con frecuencia inusitada, desde el momento mismo en que clasificó a la población como fifís, solamente por no estar de acuerdo con él.

Piden a la población abierta, no solamente a sus seguidores, que cuando vayan a votar piensen en hacerlo por los que aumentaron el salario y se siguen de largo, que han promovido la inversión extranjera, el crecimiento económico y la creación de empleos, quienes han fortalecido el peso y han controlado la inflación, quienes han rescatado a Pemex (¿), a la CFE (tan cuestionada por los apagones), a los ferrocarriles que siguen sin funcionar, quienes crearon el Banco del Bienestar (total fracaso), sin aumentar el precio del gas, sin endeudar al país (otra mentira).

En su discurso plasmado en el panfleto, los “morenos” advierten a los electores que no se dejen engañar por Xóchitl y Taboada quienes quieren seguir protegiendo a los de arriba, a sus familias, amigos y socios (el lugar común de lo que acontece en la actualidad).

Dice que ellos (Xóchitl y Taboada) quieren terminar con la pensión y los programas sociales, aunque en otro renglón reconocen que se encuentra plasmado en la Constitución y no los puede quitar ningún gobierno (se requiere de una reforma constitucional).

Parece de broma, cuando dicen que los opositores no van a garantizar la salud y la educación pública y gratuita, dos temas en los que la 4T ha fallado garrafalmente.

Si quiere armas la oposición para contrarrestar la ofensiva de Morena, este panfleto es una de ellas.

Existen argumentos sólidos para mostrar las mentiras que en él se asientan y la forma en que quiere imbuir el temor a la población, si es que llega a optar por una alternativa ajena a Morena.

La guerra sucia está en su momento estelar y unos y otros sueltan argumentos, falsedades y hasta amagan de todas las formas posibles para convencer a la población que vote por ellos.

Xóchitl Gálvez publicó su decálogo para gobernar (si es que gana):

1.- Cárcel a los delincuentes 2.- Fondo de apoyo a víctimas 3.- Nuevo seguro popular 4.- Regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo 5.- Los programas sociales se quedan 6.- La pensión de los adultos mayores iniciará a los 60 años 7.-Tarjeta para mujeres en condición vulnerable 8.- Agencia nacional de emprendedores 9.- apoyos a la vivienda 10.- Menos impuestos.

