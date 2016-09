Los malos manejos

Folclor urbano

Salvador Estrada

La Secretaría de la Función Pública no ha dado muestras de su labor efectiva y aunque dio a conocer que cientos de funcionarios cometieron ilícitos y tantos más cuántos fueron inhabilitados para trabajar en el gobierno, aún no ha metido a la cárcel a ninguno.

Su función pasa inadvertida para la sociedad, que quiere hechos para volver a creer en la justicia. Los ciudadanos están en espera de que la ley anticorrupción ya esté vigente, pero los legisladores tienen en sus manos darle premura en su actual periodo de sesiones, de diputados y senadores, y los ciudadanos puedan ver resultados con políticos en la cárcel.

La confianza en el gobierno y en los políticos se recuperará cuando “caigan los peces gordos” y se den pelos y señales de los delitos que cometieron y no sólo se anuncien que se investiga a fulano o zutano y que no los pueden detener porque tienen amparo.

Los tiempos no están para que le sigan dando a la sociedad “atole con el dedo”, porque ya están a la puerta las elecciones de 2017, donde los partidos políticos pelearán tres estados, el más importante, el Estado de México, la principal elección con 12 millones de votantes. El partido en el poder no puede perderlo, pero….ya perdió siete estados que estaban en sus manos.

Los ciudadanos están inconformes porque no ven claro el combate a la corrupción. Y hasta que a gobernadores corruptos no se les lleve a juicio y sean castigados, los Duarte, por ejemplo, se considera que “es puro cuento” todo lo que digan los políticos.

Es lamentable que se investigue a los gobiernos estatales o dependencias, a través de Auditoría Superior de la Federación y de que se encuentran irregularidades en el uso de los recursos públicos y que no se den a conocer culpables.

Los datos dados a conocer por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, son prueba de los malos manejos de los gobiernos de Veracruz, 24 denuncias, Morelos, dos, y Guanajuato, una. Pero hasta ahora, “no pasa nada”.

Mire nada más que dato: Desde el año 2000 a la fecha la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ¡700 denuncias! por la probable comisión de delitos, pero ninguno de ellos ha concluido con sanciones penales a los responsables de los desvíos de recursos públicos.

Y mientras no haya castigo para los políticos sinvergüenzas, los mexicanos no podrán creer ya en la justicia, ni en los partidos, ni en los políticos, y si el Sistema Anticorrupción no funciona ya, los votos de la próxima elección serán para la oposición, del color que sea, y en protesta por los malos manejos de los gobernantes.

