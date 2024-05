“La marea rosa”

Así las cosas…

Humberto Mares N.

A pesar de los obstáculos para impedir la concentración de la “marea rosa” en el Zócalo de la Ciudad de México, la concentración se llevó a cabo y con todo éxito, no sólo en la capital del país sino en cerca de cien ciudades.

A pesar de que la Coordinadora (CNTE) mantuvo su plantón en la plancha, y de la aplicación de Doble Hoy No Circula, no fueron motivo para que la asistencia bajara. Los maestros disidentes mostraron civilidad, al final, pero se mantuvieron en sus lugares tomados días antes.

Más allá de cifras de asistentes, la “marea rosa” tapizó el Zócalo y calles aledañas, como Madero, 20 de noviembre, 16 de septiembre, “principales calles, por las cuales llegó la “marea rosa”, para apoyar, sin duda, a los candidatos de la coalición, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, y de Santiago Taboada.

Sin embargo, hubo, en principio, resistencia por parte de los maestros, que por sus argumentos estaban aleccionados. “¡El Zócalo le pertenece al pueblo y nosotros somos el pueblo!”, decían docentes de Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México que habían prometido mover el plantón, pero no lo hicieron. Pronto tuvieron que replegarse. Prácticamente a la fuerza se iba abriendo paso la “marea rosa”, se dieron algunos golpes y empujones, pero al final tomaron conciencia.

Lo que inició como un movimiento para evitar el abstencionismo, se convirtió en un acto político de apoyo a los candidatos de Fuerza y Corazón por México, que bien sería en primer cierre de campaña de Xóchitl.

El tercero

Más tarde presenciamos el tercer round entre los candidatos en lo que fue una repetición de lo mismo. Escuchamos más de lo mismo. Xóchitl atacando, Sheinbaum resistiendo y sin salirse de su guion, al igual que Máynez.

El tema principal fue inseguridad que aqueja a todo México y que se ha convertido en un lastre en todos sentidos apara el país, al parecer a las candidatas no les llamó la atención, porque no escuchamos propuesta en este sentido, sólo acusaciones. Xóchitl insistió, a pesar de la advertencia del INE, en llamar “narco-partido” a Morena, “narco-candidata” y defensora de los hijos de López a Claudia. Xóchitl argumentó que, en 2019, Mario Delgado se asoció con Sergio Carmona vinculado con el crimen organizado para introducir gasolina de EU a México sin pagar impuestos, con un quebranto al SAT por 700 mil millones de pesos por impuestos no pagados. Acusación delicada.

Una pregunta incómoda para Sheinbaum fue la que tuvo que ver con la visita de ambas al Papa Francisco. “Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras, las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios?”, lanzó Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. “no tienes derecho de usar la fe de los mexicanos como oportunismo político”. Con visible descompostura en su expresión Claudia contestó: “Es una absoluta provocación que no voy a contestar, la va a aclarar mi equipo el día de mañana”, respondió la candidata de Morena y cambió de tema. Por supuesto no habrá aclaración, como es costumbre de este gobierno.

Apuntes

Durante la semana la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste afirmó que la Bandera Nacional es de todos, “hasta de los traidores a la patria”; la candidata presidencial respondió que el primer traidor a la patria es el mandatario. “Él traicionó a los mexicanos entregándole el país a la delincuencia”, expresó. Finalmente, la candidata le ganó la partida al señor de Palacio Nacional, que no tuvo otra que izar la Bandera Monumental en el Zócalo.

La “marea rosa” llegó lejos. En España y varios países de la Unión Europea, EU y en los estados del país, donde los participantes llenaron plazas y exigieron un cambio de rumbo. En más de un centenar de ciudades de la República y del extranjero como Madrid, Dallas y Londres miles de ciudadanos vestidos de rosa, con banderas de México y gritando consignas, se movilizaron para defender la democracia y apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición.

El domingo fue el día más violento del año, 104 asesinatos dolosos. Chiapas es de los más violentos. Ataques a candidatos y sus equipos dejan 15 muertos en 4 días. Reportan la renuncia de 515 candidatos por cuestiones de inseguridad. Los partidos más afectados son Verde ecologista, Morena y PT. La violencia a todo lo que da.

El color rosa no es exclusivo del INE. El partido Fuerza por México lo usó en 2021 y continúa usándolo en las representaciones locales, así que la “marea rosa” no es la única organización que lo usa. Tienen memoria corta o falta de información.

El gobierno está cobrando más IEPS a las gasolinas que nunca y recaudó 92,092.2 millones de pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas entre enero y marzo del 2024, la mayor cifra para un primer trimestre en la historia, según datos de la Secretaría de Hacienda. Una gasolinazo disfrazado. Así las cosas, hasta pronto.

