Una vez más, las socias de la AFEET (Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas), agrupación que preside Karin Baldamus, celebró su Junta Reglamentaria mensual, en esta ocasión, patrocinada por Claudia González, directora general de Inter Cruises Operadora de Viajes.

Durante la reunión, las socias tuvieron oportunidad de capacitarse sobre distintos cruceros y conocer las ofertas que brindan las principales navieras.

Claudia González, junto a los directivos y representantes de las empresas, llevó a cabo la dinámica “El Mundo de los Cruceros”, en la que los especialistas de las navieras circularon por cada una de las mesas presentando itinerarios, barcos y tendencias, lo que permitió a las socias conocer, de primera mano, nuevas oportunidades de negocio.

La dinámica fue una oportunidad para explorar las novedades de la industria de cruceros de la que formaron parte: Marco Manica de Celebrity Cruises; Julio Laguna, Holland America Line Cruises; Octavio Fragoso de MSC Cruceros, Ofelia Ortiz de Norwegian Cruise Line; Marcela Sánchez de Princess Cruises; Adriana Holguin de Royal Caribbean y, Enrique García de Buscador de Cruceros.

En su oportunidad, Karín Baldamus, presidente de la AFEET, presentó su reporte de actividades mensual en el que destacaron las activaciones sobre capacitación y certificaciones. De igual forma dio a conocer el calendario de las próximas capacitaciones con la intención de que participen las socias. Asimismo adelantó que la realización del VII Congreso de la AFEET tendrá lugar el 29 de agosto próximo en Ciudad de México y se ligará con la Convención programada, aún sin destino, del 30 de agosto al 4 de septiembre.

También la presidente dio la bienvenida a Mercedes Elizalde Moreras como nueva socia de la AFEET. Ella es gerente Comercial y de Afiliaciones de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur).

Por otra parte, Mariana Pérez, gerente regional de Nuevos Negocios para México, Centroamérica y Ecuador de Sabre, anunció la nueva plataforma para pagos virtuales a proveedores vía electrónica Direct Pay, con la cual se ahorrará tiempo, se reducirá el riesgo de fraudes, un incremento de ingresos y otras ventajas.

Sandra Luna, gerente de Ventas TMC de Aeroméxico, se refirió al incremento de frecuencias a Europa, EU y Asia.

Por último, se reconoció la trayectoria de Tancy Díaz Estrada, quien recientemente falleció. Con la presencia de su hija se recordó su alegría, activa participación y simpatía por medio de un emotivo video de su trayectoria.

✰✰✰✰✰ Con la intención de ser un solo jugador clave en el segmento all inclusive, robustecer el programa Wyndham Rewards, expandir la marca, generar desarrollo, crecimiento y apuntalar el valor, por igual, ambas cadenas hoteleras, Wyndham Hotels & Resorts y Decameron All Inclusive Hotels & Resorts concretaron una alianza estratégica.

Ahora, los miembros de Wyndham Rewards pueden acceder a más ofertas All Inclusive que nunca, incluidos nueve resorts en México, Panamá y Jamaica, gracias a la alianza. El último acuerdo, de una creciente lista de colaboraciones destacadas de la industria, expande las opciones All Inclusive de Wyndham a más de 50 resorts en todo el mundo y conecta a Decameron con las plataformas de Wyndham de marketing, tecnología y distribución líderes en su clase. El programa de lealtad hotelera número uno de la industria según USA Today y U.S. News & World Report.

Decameron, uno de los principales propietarios y operadores de América Latina conocido por sus décadas de experiencia y su amplio portafolio de resorts en toda la región, continuará siendo propietario y operador de los nueve resorts.

Al respecto, Gustavo Viescas, presidente América Latina y el Caribe de la cadena Wyndham señala: “sea una luna de miel o vacaciones en familia, los resorts All Inclusive quitan el estrés al escaparse, agrupando prácticamente cada aspecto del viaje en un solo precio. Es lo que hace que los todo incluido sean una opción de viaje muy querida por los huéspedes y porque cada vez más operadores como Decameron recurren a nosotros ayudando a expandir su alcance a viajeros de todo el mundo”.

Por su parte, Fabio Villegas, presidente de Decameron All inclusive Hotels & Resorts asegura: “a través de nuestra alianza nos estamos uniendo a uno de los principales franquiciadores hoteleros del mundo, desplegando nuestros esfuerzos para mejorar nuestras capacidades de distribución y expandir nuestra presencia. Al hacerlo, tenemos la oportunidad de brindar experiencias de viaje inolvidables a más huéspedes que nunca”.

Así podrás elegir viajar a Bahía de Banderas en Riviera Nayarit; Farallón en las afueras de la Ciudad de Panamá; Runaway Bay en Jamaica. Cada uno de los nueve resorts All inclusive de Decameron que se unen a Wynham combinando relajación óptima, cultura inmersiva y oportunidades infinitas para disfrutar del tiempo fuera de casa.

Cinco resorts de Decameron se unirán a la marca de rápido crecimiento Trademark Collection by Wyndham, mientras que otros cuatro se unirán a Ramada by Wyndham y todos se unen al programa de lealtad que permite a los miembros ganar 10 puntos por dólar gastado en estadías calificadas, con muchos que ofrecen noches gratis por tan solo 15 mil puntos por noche, lo que convierte a estos hoteles en algunas de las opciones de canje más ricas dentro del programa.

✰✰✰✰✰ La cantante Aitana se convirtió en protagonista del perfil de Instagram de Iberia, tomando el control de esta red social, mediante ‘take over’. La artista española ha contado en primera persona, a través de stories, cómo es la experiencia a bordo en un Airbus A350 de la aerolínea, en su viaje de Madrid a Ciudad de México, donde actuó este sábado dentro de la gira ‘Alpha tour’.

Durante el viaje, Aitana explicó cómo es volar con Iberia en un trayecto de larga distancia, mostrando la comodidad de la nueva clase Business, su privacidad, el sistema de entretenimiento a bordo y la oferta gastronómica. Asimismo, contó en primera persona su experiencia en la Velázquez Premium Lounge, la sala VIP de Iberia en la T4S, antes de embarcar rumbo a México.

Esta acción se enmarca en el proyecto Talento a bordo de Iberia, con el que la aerolínea apoya y difunde el talento, conectando con el mundo a artistas, deportistas, científicos, investigadores… que cada día se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos.

