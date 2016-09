José Narro Robles ¿Tercera opción?

Como veo, doy

Jorg Palacios

Gobierno y PRI fijan como prioridad atención a jóvenes

Hay un dicho muy popular que dice: “nadie sabe para quién trabaja”, el cual hace referencia a cuando una persona trabaja esforzándose mucho y al final es otro quien goza del fruto de su trabajo, y aunque no necesariamente este dicho aplica para sustentar nuestro comentario, sí nos puede ayudar a entender lo que desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sucedido, o al menos eso es los que se percibe dentro y fuera del actual gobierno.

Y lo anterior nos viene a colación, porque desde el primer minuto de gobierno, en la administración de Peña Nieto inició el forcejeo entre dos grupos por llegar a la sucesión de su jefe, desde entonces se sabe de la existencia de dos grupos, uno encabezado por el titular de Hacienda, Luis Videgaray, y el otro tiene su sede en las oficinas del Palacio de Covián, donde despacha Miguel Ángel Osorio.

¿Quién es el mejor? Con frecuencia se preguntan quienes se encargan de dar seguimiento a las acciones de gobierno o quienes muy tempranamente se han interesado desde el servicio público federal en participar en una contienda política que tendrá verificativo hasta fines del año siguiente, pero todos con miras a la jornada electoral de 2018.

La pregunta hace alusión al dueto de poder, Videgaray-Osorio, Osorio-Videgaray, y como para no comprometer sus comentarios, la respuesta ha sido “pues los dos están muy parejos”, pero sin dudarlo agregan que ambos personajes están muy sobreexpuestos en los medios de comunicación y también muy desgastados, porque les queda claro que el ejercicio público desgasta y más aún cuando los resultados no llegan o no son los esperados. Por un lado se habla de estabilidad económica y finanzas públicas sanas, y por otro de gobernabilidad y contención a la violencia, pero al parecer eso no es suficiente para respaldar los ánimos de seguidores y grupos afines.

Funcionarios de todos los niveles hacen sus quinielas y le apuestan al grupo de su preferencia, lo que de alguna manera provoca choques, envidias y divisiones en ese equipo, que en su momento juró unidad y lealtad al Presidente, diferencias en las que -al parecer- la mayoría del gabinete ha preferido no tomar partido y esperan con ansias que las aguas vuelvan a la calma o al menos que éstas contengan su oleaje hasta que se dé el banderazo oficial que marque la salida a la carrera por la presidencia. Así las cosas, así las percepciones dentro y fuera del servicio público.

En medio de esa pugna de ambos grupos rumbo a la sucesión presidencial, ha surgido un perfil muy importante, de peso político específico, uno que tal vez sin proponérselo en lo personal y tal vez sin ser parte de algún grupo de poder visible, pero eso sí con mucho arraigo y presencia en el mundo político, el académico, entre la ciudadanía, en todos lados, hoy empieza a figurar como el plan C, ¿la tercera opción? Su nombre: José Narro Robles, ex rector de la máxima casa de estudios del país, la UNAM, y actual secretario de Salud.

Narro Robles se incorporó al gabinete presidencial en febrero de este año. Con apenas siete meses como secretario de Estado su trabajo ha recibido buenas calificaciones entre la ciudadanía y encuestas de opinión ya lo ubican como el mejor posicionado entre los priístas, según un ejercicio de consulta hecho entre los usuarios de la red social de Facebook, realizado para SDPnoticias.

Vistas así las cosas, no es gratuito que al ex rector recientemente se la haya escuchado confirmar su militancia partidista. “Cuando uno está en una universidad pública y en una universidad como la UNAM, uno tiene que ser muy cuidadoso y yo traté de serlo, ser sensible, emitir las expresiones plurales, pero uno tiene derecho a tener sus credos, sus creencias, sus orientaciones y sus militancias políticas y yo nunca he renunciado a mi militancia como miembro del PRI”, aseguró.

Y su mensaje todavía fue más allá, como dirigido a los grupos en pugna por la sucesión presidencial. “Lo que tenemos nosotros que mantener es unidad, institucionalidad y sin duda alguna, lealtad al Presidente de la República”. Así o más claro.

VA MI RESTO.- Narro Robles dijo al priísmo que en el 2017 tienen un laboratorio muy cercano y tienen que convencer a la población joven de que tienen un proyecto de país y se debe defender.

El 1 de septiembre, a nombre de las bancadas de senadores y diputados del PRI, en la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, la diputada Silvana Beltrones fijó la postura de su partido respecto al IV Informe Presidencial. Ojo, una joven.

Ese mismo día, Enrique Peña Nieto cambió el formato de su informe y en lugar de una reunión con invitados especiales de diversos sectores de la población, sostuvo una reunión de preguntas y respuestas con un grupo de jóvenes.

Y como dicen que en política no hay coincidencias, queda claro que Narro Robles es un importante interlocutor con los jóvenes, tiene carisma y es respetado hasta por grupos que nos son de su partido. En fin, para ser visto como un tercero en discordia en el juego de la silla presidencial quiere decir que los dos primeros grupos ya no están tan fuertes como se decía y hay quienes desde ahora ven al ex rector como opción rumbo al 2018, eso se dice y al parecer no andan tan norteados. Pues sí, nadie sabe… y hasta ahí porque como veo, doy.