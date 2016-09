Revelan secretos de Kalimán

Uno de los mayores secretos de “Kalimán, el Hombre Increíble” es revelado a más de 50 años de su nacimiento por José Vázquez, integrante de la familia Vázquez, creadora del personaje, que aún permanece vigente entre las nuevas generaciones.

“Kalimán” no surge como el personaje principal de la historia, inicialmente el pequeño “Solín” sería el protagonista de este programa radiofónico.

José Vázquez, sobrino de Modesto Vázquez, argumentista de la historia, se remonta un poco a su vida personal, tratando de crear una atmósfera de suspenso, pues para él también resultó sorpresivo en su momento, descubrir que el verdadero protagonista era “Solín”, este niño descendiente de faraones egipcios, al que protegía “Kalimán”.

“Mi tío me reveló ese secreto, me explicó que él siempre pensó en la historia de un niño que tenía aventuras en Medio Oriente, en escenarios exóticos; sin embargo, se dio cuenta que este pequeño no sobreviviría, así que creó un protector”, comentó.

Modesto Vázquez fue el famoso argumentista que dio vida a las historias de este héroe mexicano, que pese al tiempo y las crisis sigue vigente en el corazón de millones de personas de América Latina, a donde llegaron sus aventuras.

Nadie podría imaginar que este hombre de turbante y vestimenta blanca también tiene sus secretos y José Vázquez, sobrino del argumentista, lo reveló.

“Yo seré quien les cuente este secreto”, dijo Vázquez, quien tuvo la oportunidad de trabajar con su tío y ver muy de cerca el desarrollo del personaje en su última etapa de la historieta, que circuló por 26 años.

“Kalimán” surgió en 1963 en la radio y dos años después en historietas, donde se mostró físicamente a este héroe que es descrito como un hombre de asombrosa belleza varonil, cuya filosofía se resumía: “El que domina la mente, lo domina todo”.

Sin embargo, la historia de José Vázquez inicia cuando tenía 16 años y su tío le dio oportunidad de trabajar con él, llevándolo a ser apodado como “El fan número 1”, título que no lo complace del todo, pero que le dio la oportunidad descubrir secretos de “Kalimán”.

“En un principio era un policía, luego un príncipe buena gente, pero a medida que corrían las aventuras estos protectores quedaron rebasados por las circunstancias; sin embargo, fueron sus hijos quienes le dieron la idea de crear un ser que no utilizara la violencia, ni el engaño”.