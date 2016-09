Convoca Coespo a Concurso Nacional de Dibujo y Pintura

Con el tema del respeto y convivencia libre de violencia

Toluca, Mex.- Por vigésima tercera ocasión, el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), llevará a cabo la etapa estatal del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, al que anualmente convoca el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), dirigido a personas de entre 6 y 24 años.

La secretaria técnica del Coespo, Florencia Zeivy Rojas, detalló que desde la década de 1990, el Conapo y el UNFPA han organizado este certamen que tiene como objetivo sensibilizar y fomentar la reflexión en temas relacionados con la población, por lo que para esta edición el tema es “En México luchamos por el respeto. Convivencia libre de violencia.”

Señaló que la violencia se define como abusos y la desatención de que son objeto los niños, niñas, adolescentes y jóvenes e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que les causen un daño a la salud, desarrollo o dignidad.

“Se habla de violencia en cinco ámbitos o entornos: en el hogar, escuelas y centros educativos, instituciones como orfanatos y hogares de acogida, en prisiones o centros de detención, en el trabajo y en la comunidad. Educar a los niños en valores les permitirá tomar decisiones más acertadas durante toda su vida que los hará personas más seguras, plenas y felices”, expuso.

Precisó que algunas de las preguntas que pueden ayudar a los participantes a realizar su dibujo son: ¿Cómo podemos construir valores de convivencia en el hogar y ambientes cooperativos?, ¿Cómo podemos resolver conflictos de forma positiva?, ¿Cómo logramos aprender a dialogar para resolver nuestros problemas?, ¿Cómo participo y apoyo a los niños de mi entorno para prevenir la violencia a su persona?, ¿Cuáles son los derechos que como niño me protegen de la violencia? y ¿Qué puedo hacer para eliminar el acoso en mi comunidad?

El certamen está dividido en cinco categorías: A, de 6 a 9 años; B, de 10 a 12; C, de 13 a 15; D, de 16 a 19 años; y E, de 20 a 24 años. Los participantes pueden inscribir un sólo dibujo que debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

A través de una técnica libre, se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos. Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.

En la parte posterior, se deberá anotar título de la obra, nombre completo del autor, fecha de nacimiento, edad, domicilio, número telefónico y correo electrónico.

La etapa estatal cierra el próximo 31 de octubre, y se otorgará un diploma únicamente al ganador del primer lugar de cada categoría y un premio sorpresa; posteriormente, los dibujos participarán en el certamen nacional.

Los trabajos serán recibidos en las oficinas del Coespo, ubicadas en Avenida José María Morelos y Pavón poniente número 1017, colonia La Merced-Alameda, en Toluca, y en las oficinas de los ayuntamientos con los representantes de los Consejos Municipales de Población, quienes los entregarán al Coespo.

El nombre de los ganadores de la etapa estatal se dará a conocer en los primeros días de noviembre, por medio de las redes sociales y portal web de este organismo; mientras que, los resultados del concurso nacional se darán a conocer el 18 de noviembre en la prensa de circulación nacional y en los sitios de internet: www.conapo.gob.mx y www.unfpa.org.mx

La premiación se llevará a cabo el 25 de noviembre en la Ciudad de México; los gastos de los ganadores y un acompañante serán cubiertos por los organizadores nacionales.

Para mayores informes de la convocatoria consulta: www.gob.mx/conapo y www.unfpa.org.mx o el Facebook Consejo Estatal de Población del Estado de México.