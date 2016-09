¡Guns N’ Roses, de nuevo en México

Debido al abrumador exito de su última visita en nuestro país, la banda regresa para cerrar su gira latinoamericana; ahora se presentará en el Palacio de los Deportes el próximo 29 de noviembre

Tras hacer historia con dos conciertos agotados en el Foro Sol de la Ciudad de México en abril pasado, Guns N’ Roses regresan con su icónica alineación con Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Ahora para presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Los boletos para este concierto estarán disponibles en Preventa Banamex los días 26 y 27 de septiembre y la Venta General comenzará el 28 de septiembre a las 11:00 am. a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx por teléfono al 53-25-9000 y en la taquilla del recinto.

En 2016 la banda se reunió por primera vez en 23 años, y se embarcaron en una serie de presentaciones alrededor de Estados Unidos – incluido el Festival de Coachella en California – y América Latina, agotando el boletaje para cada uno de sus conciertos. Hoy más fuertes que nunca y con Axl nuevamente de pie y activo al 100%, Guns N’ Roses cerrará su gira Latinoamericana en la Ciudad de México, frente a una de las audiencias más leales del mundo.

El público mexicano ha apoyado a Guns N’ Roses desde su formación en 1985 cuando el grupo inyectó su actitud desenfrenada a la escena de rock Mundial. Desde su primer show en México en 1992 sus fans permanecen ansiosos por verlos cada vez que visitan la ciudad y han agotado las entradas de sus shows en 1993, 2007, 2011, y en abril de 2016. Este nuevo concierto no será la excepción.

Guns N’ Roses cautivó al mundo entero con el lanzamiento en 1987 de su álbum debut Appetite for Destruction, el lanzamiento mejor vendido en los Estados Unidos, logrando ventas de 30 millones de copias en el mundo. En 1991 Use Your Illusion I y Use Your Illusion II – certificados en siete ocasiones como discos de platino – ocuparon los dos primeros lugares en el Top 200 de Billboard en su lanzamiento.

Durante la última década Guns N’ Roses ha ofrecido conciertos con localidades agotadas, siendo también cabeza de cartel en muchos festivales internacionales tras el lanzamiento del aclamado Chinese Democracy en 2008, el cual fue certificado con un álbum de platino. Seis álbumes de estudio después, Guns N’ Roses son uno de los actos más importantes e influyentes en la historia musical moderna, con una base fans que se mide en millones al rededor del mundo.