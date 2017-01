Donan corazón de un joven al IMSS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Hay suficientes vacunas contra la influenza para todos

Consejos para quienes utilizan tacones altos

Un grupo multidisciplinario de cirujanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza, realizaron con éxito la procuración del corazón de un joven de 29 años de edad de Los Mochis, Sinaloa, que sufrió traumatismo craneoencefálico severo. La noche del viernes, el equipo se desplazó al nosocomio sinaloense para procurar el órgano del joven. Luego arribaron con el corazón al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para trasladarlo en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez Magdalena de las Salinas, para finalmente llevarlo en ambulancia al Hospital General La Raza. Con este hecho, el CMN La Raza se ratifica como centro de productividad mediana y se posicionó con el mayor número de recepción y concentración de órganos a nivel nacional, En 2016, los especialistas de esta unidad médica realizaron con éxito 16 trasplantes de corazón, 13 de hígado, 133 de riñón y 207 de córnea, a quienes se dio una segunda oportunidad de vida. El Hospital General del CMN La Raza es el único en el país que cuenta con certificación internacional por realizar más de 13 trasplantes de corazón anuales; éste es el quinto año consecutivo en alcanzar dicha meta.

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, cuenta con suficientes vacunas contra la influenza estacional, tanto para proteger al personal médico de la institución como para la población en riesgo, como son: menores de cinco años de edad, adultos mayores, diabéticos e hipertensos descontrolados, personas con obesidad, cáncer o VIH y embarazadas, asegura el jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Carlos Ridaura Valencia, quien agregó que se ha tenido buena respuesta del personal del hospital, al registrar sólo en una semana de noviembre la aplicación de más de mil 200 dosis. Para proteger a la población en riesgo se cuenta con cerca de seis mil vacunas contra influenza, las cuales se aplican en el puesto de vacunación que se instaló en la explanada del hospital. Las contraindicaciones para no aplicar el biológico es que la persona sea alérgica al huevo y tener fiebre al momento de su aplicación. Es un mito que después de vacunarse se adquirirá la enfermedad. “Esto no es posible, ya que el biológico no contiene material genético, por lo que es incapaz de provocar influenza”.48 horas después de que se aplique el biológico algunos de los síntomas que se pueden presentar son: dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación y ligero malestar general. Es importante que la población tome conciencia de la importancia de prevenir esta enfermedad, sobre todo en aquellas personas con algún factor de riesgo, ya que tienen mayor probabilidad de que la enfermedad de la influenza se complique.

Cuando se usan altos tacones, el músculo de la pantorrilla se contrae y al levantar la pierna para caminar, el tobillo está a unos cuantos centímetros del suelo antes de dar un paso, por lo que la pantorrilla tiene que trabajar mucho más y la contracción es aún más estricta. Si el músculo no está acostumbrado a ello, se endurecerá. Es mejor utilizar los tacones con frecuencia y acostumbrar a los músculos a trabajar en ese rango, que de pronto utilizar los monumentales tacones. El uso esporádico de ellos crea un desgaste compulsivo y es perjudicial para las pantorrillas. Idealmente, se debe utilizar un tacón de medio-a-bajo la mayoría de los días, y utilizar uno alto ocasionalmente. De esta manera, el cuerpo se acostumbrará a él y lo aceptará. Estirar las piernas y los pies la mañana siguiente se alargan los músculos y hace que la sangre vuelva a fluir. El yoga es ideal para esto. La posición de perro mirando hacia abajo, es también eficaz. O, descalza, inclinarse hacia abajo y trata de tocar los dedos de los pies. Otro truco es sentarse, levantando un pie del piso y estirando la pierna y los dedos de los pies hacia arriba Un baño caliente siempre ayuda a aliviar los músculos cansados. Agregar Feet Oil de Stanhome en una tina con agua caliente y consentir los pies con un spa de 20 minutos. Realizarse un pedicure puede ser de gran alivio y ayudará a calmar los pies adoloridos. Ponerse abundante crema, si se dejan demasiado secos los pies, pueden desarrollar áreas ásperas en puntos de presión, que pueden agrietarse y llegar a ser dolorosos.

