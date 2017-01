Divas por siempre será un polémico agasajo teatral

A partir del 26 de enero en el Teatro Ramiro Jiménez

La televisión en vivo llegará al teatro Ramiro Jiménez con algunas de las más grandes vedettes de la época de oro del cabaret nacional: Lyn May, Wanda Seux, La Princesa Yamal y Grace Renat, donde también participan Shanik Berman y Manuel “El Loco” Valdés

Arturo Arellano

Es claro que el formato de cabaret, teatro de noche y burlesque no existe más en México, sin embargo, las leyendas viven y no escatiman energía en darle nueva vida. Es por ello que el productor Ricardo Ortega se dio a la tarea de reunir en un solo escenario a las más grandes estrellas de la época de oro del cabaret nacional: Grace Renat, La Princesa Yamal, Wanda Seux y Lyn May, y lo logró, muy a pesar de que las dos últimas mencionadas tienen una relación bastante deplorable, tanto así que protagonizaron un pleito durante la conferencia de prensa para anunciar el espectáculo, al que decidieron denominar “Divas por siempre”. El estreno se pretende para el 26 de enero próximo y también participan Shanik Berman y “El Loco” Valdés.

Ricardo Ortega explicó que la obra tendrá un formato distinto a cualquier otra que se haya visto “se fusionan varias vertientes artísticas como lo era el cabaret tradicional; sin embargo, aquí hay un guión, todo se maneja bajo el formato de un programa de televisión en vivo, como si estuviéramos en un talk show en el que Shanik Berman va a entrevistar a las personalidades y a través de sus respuestas iremos escuchando historias muy interesantes y reveladoras y verdaderas. Posteriormente saldrán a bailar como en su mejor momento en los setenta y ochentas. Venimos trabajando en esto desde abril del año pasado y hoy es una realidad. Queremos saber quiénes son y qué pasó con ellas durante todos estos años”.

La primera de las divas en hablar fue Lyn May, quien con la personalidad que se le conoce dijo: “vamos a enseñar el ‘chango’ o como dicen en otros países ‘el oso’, haremos lo que se nos dé la gana en el escenario y nos vamos a divertir mucho”, a lo anterior La Princesa Yamal agregó: “estamos reunidas, quizá por última vez, así que es una oportunidad única para ver a todas las estrellas vedettes que volvimos locos a los hombres mexicanos”.

En tanto, Wanda Seux indicó “venimos a renacer porque todas hemos pasado por cosas muy difíciles y aún así seguimos sobre un escenario, renaceremos con el amor de cada persona en el público, con ese amor será que voy a poder subir y bajar, después de haber superado un infarto”.

Fue entonces que Lyn May aclaró en relación a comentarios que realizó semanas atrás, cuando dijo que sentía lástima por Seux: “me da pena verla siempre en el hospital, enferma, cuando hay que verla entera, que se vea que es una cabrona”, a lo que Wanda respondió “le pido paz y respeto, yo vengo a trabajar, no vengo a estar con expresiones vulgares, ni a picar la cresta, esto es un trabajo y merece respeto, no doy lástima, cuando me operaron del cáncer hice la obra ‘Vestida para matar’ y hoy después de un infarto estoy sobre un escenario, así que no estoy dando lástima, tengo 69 años y estoy en el escenario, yo vengo en son de paz” .

Posteriormente, en entrevista, Lyn May aseguró que nunca va a perdonar a Wanda, a quien acusó de traidora y de haber insultado a sus hijas “ella insultó a mis hijas y me mentó la madre, eso no lo voy va perdonar, porque yo le ayudé mucho, cuando nadie la conocía, ni la querían, yo la presentaba en los escenarios donde a mí la gente ya me quería mucho, la presenté con muchos promotores que le empezaron a dar trabajo, incluso la tuve en mi casa, éramos buenas amigas, sin embargo un día salió a la televisión a decir insultos a mí y mi familia”.

Finalmente, Lyn May negó ser una diva “no me gusta el término de diva, no me considero como una, sólo soy una vedette y una artista, y eso es lo que verán en el show, me verán cantar, bailar, hacer split, enseñarlo todo, eso es lo que van a ver, lo demás son personas enfermas que se la van a pasar quejando por sus achaques, nadie me hace competencia. Después de Lyn May no hay otra, ni Niurka, la única que vale la pena es Lis Vega”.

La periodista Shanik Berman declaró: “esto que pasó aquí, el pleito, no va a ser parte de la obra, deben entender que cada una es una estrella, de modo que es difiícil tener a cuatro en el mismo escenario. No importa si nos queremos o no, sino que tenemos trabajo y vamos a cobrar, pero todo va a salir bien. Van a decir todo, no hay censura, a Lyn May le gusta decir groserías y no hay ningún problema. Primero las entrevisté a cada una y después hicimos un guión, con lo más interesante; sin embargo, siendo estrellas de pronto contestan cosas diferentes, pero vamos a tratar de meter las gallinas al guacal, porque siempre han trabajado solas y son sus propias jefas, lo que va a pasar en estas funciones as algo jamás antes visto”.

“Divas por siempre” se presenta a partir del 26 de enero en el Teatro Ramiro Jiménez ubicado en División del Norte #2545, Coyoacán, donde ofrecera fucniones todos los jueves a las 20:30 horas.