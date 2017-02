Menopausia, el musical, regresa por bochornoso éxito

Ana Cirré, Lila Deneken, Olivia Bucio y Natalia Sosa protagonizan la divertida obra que se inmiscuye en el difícil sentir de las mujeres ya entradas en años

Arturo Arellano

Una de las puestas en escena de mayor éxito en los últimos años es sin duda “Menopausia, el musical”, una producción de Gerardo Quiroz, protagonizada por cuatro grandes talentos de esta vertiente teatral e íconos del espectáculo, las señoras: Ana Cirré, Lila Deneken, Olivia Bucio y Natalia Sosa, quienes han estrenado temporada en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.

La función de reestreno comenzó con la presencia de estas cuatro divas sobre el escenario, cuatro mujeres de diferentes personalidades, pero con algo que las hace comunes entre sí, la edad y los estragos que ésta trae consigo: la menopausia. No obstante, se trata de tomar todo con humor y siendo conscientes de que es algo que no pueden evitar, toman el control del asunto y se lo cuentan al público con canciones conocidas por todos, pero con una letra alterada, ajustada a sus necesidades. Empiezan entonces un recorrido por una tienda departamental que de entrada es su punto de encuentro y conforme van subiendo pisos interpretan canciones que cuentan su aflicción como “La plaga”, “La consentida del profesor” y “La chica ye ye” para empezar.

Posteriormente interpretaron “The Lion Sleep Tonight” y “Que vengan los bomberos”, esta última para describir la sensación descrita como “Calores” o “bochornos”, siendo así como las actrices empiezan a dar cátedra de canto, ritmo y comedia ante un teatro repleto hasta la última butaca. Las siguientes en el repertorio fueron un popurrí con temas de Los Beach Boys, The Great Pretender y la que sería una de las más aplaudidas de la noche “Tres veces te engañé”, en la que narran los problemas con el sobrepeso y la comida.

Otra de las aflicciones que toda mujer entrada en años enfrenta independientemente de los cambios hormonales son las canas y las arrugas, que son enfrentadas en este caso con dos temas “Mudanzas” en ese afán por modificar su apariencia con operaciones e inyecciones y “Eternamente bella” para aceptarte tal y como eres.

Acto seguido cantan “Im Sorry”, “La carcachita”, “I’ve Got You Babe” y “Fever”, dando paso a la recta final del divertido encuentro de estas mujeres en la plena honestidad para hablar de sus males. Al terminar la función, Gerardo Quiroz, desde las primeras filas del teatro comentó “Hoy venimos a festejar el cambio de nuestras mujeres, lo que ellas sufren y muchas veces callan, queremos rendirles homenaje porque nada en este mundo podría ser sin ellas, todo se los debemos y agradecemos. Debo decir que estoy muy orgulloso de nuestro elenco, son todas extraordinarias y ¿saben que hay en común entre estas cuatro grandes actrices y cantantes?, que las cuatro me dieron mi trabajo más grande que fue ‘Cats’, ellas son las ‘Grisabellas’ de ese montaje que tanto éxito nos dio, espero que sea también un buen augurio para que esta obra también lo tenga”.

“Menopausia, el musical” ofrece funciones de viernes a domingo a las 20:30 horas en el Nuevo Teatro Silvia Pinal.