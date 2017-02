Trump ante factores externos

Ángel Soriano

Mientras el flamante nuevo embajador de México en EU, Gerónimo Gutiérrez, se adjudica el mérito de recomponer las relaciones entre los dos países (“si no, no hubiera aceptado el cargo”), en Washington el presidente Donald Trump aceptó la filtración e infiltración de sus adversarios en la Casa Blanca, que se enteran y divulgan todo; incluso revela que no sabe qué pasará con los asuntos más sensibles.

Trump acepta, desde luego, que es vigilado y que sus actividades por mínimas que sean, estarán o están bajo el escrutinio del mundo y si no las da a conocer él a través de su equipo, como suele hacerlo, hay quienes se encargan de ello.

Es decir, la política estadunidense está bajo la mirada de la comunidad internacional. Y en esto no incide ni tiene que ver un país, otro jefe de Estado o un diplomático; es parte de la tecnología de la información; por lo tanto la influencia que pueda o no tener un diplomático es nula o insignificante.

El neoyorquino dio a conocer (lo que él mismo propició), la revelación del contenido de la llamada telefónica con el Presidente Peña Nieto. Las embajadas nada tuvieron que ver.

Tampoco tienen que ver con el boicot comercial, los acuerdos entre Canadá y la Unión Europea, las deportaciones masivas o el alto grado de riesgo de enfrentamiento nuclear entre las potencias; las protestas en el mundo por la política de Trump.

Si el embajador Gerónimo Gutiérrez dice ante la bancada del PRD que puede arreglar, mejorar y evitar el descarrilamiento de las relaciones bilaterales México-EU, evitar las deportaciones y la construcción del muro fronterizo, seguramente tendrá poderes plenipotenciarios para evitarlo; pero más bien, es una falta de diplomacia su dicho ante los perredistas que seguramente no le creyeron.

TURBULENCIAS

Freno y arranque en autopistas

Mientras el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Oscar Callejo Silva, anunciaron el arranque de la terminación de las autopistas Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo, con inversión de más de 4,800 millones de pesos, constructores oaxaqueños encabezados por Ovanel Fajardo González, Hermes Renato Ramírez Cruz, José Luis Pinacho Gómez y José Luis García Amezquita, aseguraron que impedirán el reinicio de las obras hasta que las megaconstructoras ICA y CARSO les paguen un adeudo por 75 millones de pesos que les han birlado con trabajos de subcontratación en la primera etapa de las mismas.

Las deudas y la danza de millones en Oaxaca es el pan de cada día…Luego de la presentación de la Constitución de la CDMX ayer en la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños Aguilar, dijo ayer que es necesario “sacar todo” en este periodo ordinario de sesiones relativo al Mando Mixto y la Ley de Seguridad Interior, sin condicionar uno a otro tema. Así como exigimos que se asuman las responsabilidades plenas de los estados y municipios y por supuesto del gobierno federal, también debemos otorgar claridad en ese sentido.

Hay ejemplos de mando único policial que han sido exitosos en algunos lugares y un rotundo fracaso en otros; y bueno, también hay ejemplos de cómo la coordinación entre fuerzas federales, fuerzas armadas y las propias capacidades de los estados y municipios genera resultados muy positivos. Es bien importante que no queramos polarizar o condicionar un tema con otro. Tenemos que sacar todos los temas y, reitero, yo espero que ocurra en este periodo…

