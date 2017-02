Exitoso trasplante de cara en Mayo Clinic

Automedicación, principal causa de resistencia bacteriana

Un equipo multdisciplinario de Mayo Clinic, integrado por cirujanos, médicos y profesionales de la salud, acaban de completar el trasplante casi total de cara de un hombre procedente de Wyoming La extensa cirugía cambió la vida del paciente al mejorar su capacidad de masticar, deglutir, respirar y oler. “El trasplante facial consiste en el proceso de extraer parte o toda la cara del donante para colocarla en un paciente que anteriormente sufrió lesiones faciales o deformidades”, señala el Dr. Samir Mardini, director quirúrgico del Centro para Cirugía de Trasplante Reconstructivo Essam y Dalal Obaid de Mayo Clinic. Los componentes del trasplante pueden ser: piel, grasa, músculos, nervios, tendones, cartílago y hueso. La conexión en el receptor de los nervios y los vasos sanguíneos de la cara del donante brinda la posibilidad de que con extensa rehabilitación, la sensación, el funcionamiento y la movilidad sean similares a los de una cara sin lesiones. “En algunos casos, permite que el receptor recupere la capacidad de hablar y de masticar, que evite la continua necesidad de sondas alimentarias y que goce del sentido del olfato”, añadió el Dr. Hatem Amer, director médico del propio centro. El objetivo principal es restablecer la anatomía normal y mejorar las funciones al máximo posible; el objetivo secundario es ayudar al paciente a alcanzar más integración social a través de una mejor apariencia y de la extracción de la deformidad facial, lo que le brinda la confianza para vivir menos aislado y una mejor calidad de vida. La cirugía, duró más de 50 horas y se llevó a cabo en el verano de 2016, implicó restablecerle la nariz, las mandíbulas superior e inferior, el paladar, las mejillas, los músculos faciales, la mucosa oral, algunas glándulas salivales y la piel de la cara (desde debajo de los párpados hasta el cuello, y desde una oreja a la otra). El equipo quirúrgico recurrió a la tecnología de planificación virtual de la cirugía y a impresiones tridimensionales para optimizar el resultado estético y funcional de la operación. Desde entonces, Sandness ha permanecido recuperándose en Rochester y quizás este mes pueda regresar a su casa en la zona oriental de Wyoming. Durante más de 50 años, miles de personas han recibido trasplantes de órganos, tejidos y médula ósea en Mayo Clinic, entidad que se ha mantenido a la vanguardia en la cirugía de la reconstrucción facial desde la década de los años 30. Mayo Clinic realiza más trasplantes que ninguna otra institución médica del país, y el programa para trasplantes de cara combina esas áreas de larga pericia para brindar a los pacientes la tranquilidad de que Mayo Clinic tiene la capacidad y la experiencia necesaria para un resultado exitoso y una mejor calidad de vida.

El doctor Antonio Luévanos Velázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, afirma que suministrar antibióticos a los menores en forma repetitiva puede propiciar resistencia bacteriana. Esta resistencia ocurre cuando las bacterias que se encuentran de manera natural en el cuerpo desarrollan mecanismos de defensa contra los medicamentos. La automedicación es la principal causa de resistencia bacteriana, ya que el uso indiscriminado de antibióticos ocasiona que las bacterias originen memoria y con el tiempo no reaccionen con los tratamientos antimicrobianos. Por otro lado, estudios realizadas en México han arrojado que del 48 o hasta el 52% de las prescripciones médicas no están debidamente fundamentadas o dirigidas. El mayor número de recetas de antibióticos son para infecciones del sistema respiratorio, aunque la mayoría de estas son de origen viral, por lo cual no existe ninguna indicación para dar un antibiótico. La tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en niños de 1 a 4 años es de 4 por cada 100 mil niños, mientras que por enfermedades diarreicas agudas es de 3.47, por cada 100 mil niños. Son las principales causas de muerte por infecciones en el país. Para ampliar los conocimientos en todos estos asuntos próximamente se llevará a cabo en Cancún, México, el XXXVI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica y el XXII Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica, que reunirá a microbiólogos, químicos clínicos, pediatras y enfermeras capacitados para brindar una mejor atención médica a los menores. En el congreso serán tratados temas como el uso adecuado de los antibióticos, el análisis de la resistencia bacteriana, el VIH/Sida y la microbiólogía clínica, entre otros.

