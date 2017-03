Apoyos a miembros de la PF destacamentados en Edomex

Reprocha que partidos traten de denostar su labor con críticas

José Luis Montañez

Coacalco, Estado de México.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas llamó a las diferentes fuerzas políticas del Edomex y del país, a que lejos de criticar los problemas relacionados con la inseguridad y pretender obtener algún beneficio político de ello, asuman su responsabilidad y atiendan los temas de seguridad pública que les corresponden.

“Qué fácil es criticar los temas de inseguridad cuando se presentan en una región, en un municipio o en algún estado. Qué fácil es hacerlo desde la comodidad de una cámara de televisión, a través de un spot; yo convoco a todas las fuerzas políticas, candidatas, candidatos, a que cerremos filas, a que realmente trabajemos por quienes cuidan a nuestras familias, que son ustedes, y que no saquemos raja política, a que no saquen, que no saquen raja política de un tema tan sensible como lo es la seguridad pública”, señaló.

Durante la entrega de créditos para vivienda y personales a elementos de la Policía Federal que laboran en el Estado de México, que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila convocó a la sociedad y a las autoridades estatales y municipales de la entidad, a realizar una gran cruzada en torno a la Policía Federal, ya que al igual que el Ejército o la Marina Armada de México, sus elementos dedican su trabajo para velar por la seguridad de los mexicanos, poniendo en riesgo su vida a diario al cumplir su labores.

En este evento, el gobernador y el secretario de Gobernación, acompañados por el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, entregaron mil 500 créditos personales y 229 créditos hipotecarios a elementos de la Policía Federal que laboran en el Edomex, quienes podrán adquirir una vivienda digna para sus familias.