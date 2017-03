El PRI, un partido contra las proyecciones

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Interesante ver el desempeño del líder nacional del PRI por el país y sobre todo de su visión del momento que vive como dirigente del partido en el poder.

Para él no hay dudas: sus candidatos a las gubernaturas en el Estado de México, Coahuila y Nayarit no tienen otra alternativa más que la de ganar.

Esta convicción contrasta con las proyecciones que hacen desde enfrente el PAN y PRD y que son compartidas por otros como los medios y sus encuestadoras que colocan en varios de los casos a los candidatos de la oposición o empatados o arriba de los del PRI.

Perla de la corona del proceso electoral de junio, la gubernatura del Estado de México es la más asediada por opinólogos y opositores.

Ahí los encuestadores no dejan de presentar a 2 meses de los comicios porcentajes muy parejos para los 3 contendientes: Alfredo del Mazo por el PRI; Josefina Vázquez Mota por el PAN y Delfina Gómez por AMLO-Morena.

Pero estas cifras y porcentajes simplemente no pintan en las expectativas y proyecciones del dirigente nacional del tricolor, quien no sólo no se cansa de afirmar que en el Edomex, como en Coahuila y Nayarit los priístas les van a dar fea bailada a los del PAN y PRD y sus coaliciones.

Ni modo, cómo no recordar que hace un año Manlio Fabio Beltrones decía más o menos lo mismo y al final las cuentas fueron 7 gubernaturas para la oposición y 5 para el PRI.

Por ello la prudencia indica que habrá que esperar a los resultados posteriores al 4 de junio, pese a lo cual no se puede dejar de lado la confianza que muestra por su partido y candidatos Ochoa Reza.

Entre que sí o que no, el dirigente priísta no da respiro a los dirigentes del PAN y PRD a quienes les califica simple y llanamente de oportunistas.

Y como la política a veces se entiende mejor a través de las frases cortas, Ochoa Reza afirma que “el PAN tiene hoy tanto frío que busca arrimarse a un sol agonizante”.

Así, ayer, al encabezar en Tepic, Nayarit, el lanzamiento de Manuel Cota Jiménez como candidato tricolor a la gubernatura del estado, afirmó que éste ganará en esa entidad, al igual que lo hará Alfredo del Mazo en el Estado de México y Miguel Ángel Riquelme en Coahuila.

Como Usted ya sabe, una asamblea de delegados aprobó por unanimidad la postulación de Cota Jiménez – luego de la declinación del precandidato Juan Ramón Cervantes Gómez-, ante más de 13 mil asistentes al acto celebrado el Auditorio de la Gente.

Ahí Ochoa Reza recordó que ya los nayaritas conocen lo que es la alternancia ya que en el proceso electoral de 1999 votaron por un gobierno de coalición PAN-PRD.

Antes como hoy, dijo Ochoa Reza, eso es una de estas “cruzas grotescas” del PAN con el PRD que lo único que producen son malos resultados.

“Aquello fue desastroso. Por eso el electorado de Nayarit inmediatamente volvió a confiar su voto al PRI.

“Hoy se merecen una nueva lección en las urnas.

Una nueva lección a manos del priismo nayarita.

La lección que les vamos a dar el próximo 4 de junio… porque no les quepa duda: ¡vamos a ganar!”, expresó.

El dirigente nacional tricolor, como en otros estados, se hizo acompañar por el gobernador saliente, en este caso Roberto Sandoval, por los dirigentes de los sectores y organizaciones del tricolor y los gobernadores de Colima, Ignacio Peralta; de Guerrero, Héctor Astudillo; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Sinaloa, Quirino Ordaz; Tlaxcala, Marco Antonio Mena, Yucatán, Rolando Zapata.

“Tenemos frente a nosotros a un PAN blando y rancio. A un PAN que tiene tanto frío que busca arrimarse al sol. Pero es un sol agonizante, un sol que ya no alumbra ni a la esquina.

“Es una más de las cruzas entre PAN-PRD que sólo reflejan una ambición bruta por el poder, y no le dan buenas soluciones a la gente…

“Con la ciudadanía, los priístas vamos con todo y por todo. Con trabajo y con dedicación permanente, con las mejores candidatas y con los mejores candidatos”, dijo.

Y el triunfo no será sólo en las gubernaturas, sino en las elecciones de alcaldes y diputados locales en esta entidad, subrayó.

EN COAHUILA

Un día antes estuvo en Coahuila, donde acompañó a Miguel Ángel Riquelme Solís a protestar como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

Ahí reiteró que todo indica que el PRI no dejará nada a la oposición en el proceso del 4 de junio.

Durante el acto, al que acudieron quizá unas 30 mil personas en el Parque “La Maravilla”, estuvieron Ochoa Reza y otros miembros del CEN; dirigentes de los sectores y organizaciones partidistas, el controvertido gobernador saliente Rubén Moreira, y los gobernadores de Colima, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán, Ignacio Peralta Sánchez, Omar Fayad Meneses, Aristóteles Sandoval Díaz, Alejandro Murat Hinojosa, Marco Antonio Mena y Rolando Zapata Bello, respectivamente.

“¡Pero por supuesto que vamos a ganar!”, afirmó.

“Sí, vamos con todo. Vamos a ganar la gubernatura y las 16 diputaciones y los 38 ayuntamientos. Vamos con todo a ganarlo todo.

“Con trabajo, con inclusión y con la unidad de todas y todos los priistas, vamos a nuestra contundente victoria. El PRI en Coahuila está más fuerte que nunca”, subrayó.

“Ahora preguntémonos: ¿qué tenemos enfrente? ¿Contra qué estamos compitiendo? Tenemos enfrente a un PAN blando y rancio. A un PAN marcado por su incompetencia para gobernar. Basta con recordar la docena trágica de gobiernos federales panistas.

“Tenemos a un PAN marcado por su doble moral en la discusión de la agenda pública. Ante los retos que enfrenta México, los azulillos han demostrado otra vez su oportunismo.

Rehusaron el diálogo entre partidos para la defensa de los migrantes mexicanos que viven en el exterior”, enfatizó.

Ochoa pasó aquí de las elecciones locales a lo nacional.

Hoy como antes, afirmó, “en vez de sumar esfuerzos, el PAN se dedica a sacar raja política de los desafíos más delicados que tiene nuestra nación, lo que constituye un signo de irresponsabilidad y del poco amor que le tienen a nuestro país.

“Hace 6 años los panistas tenían la misma cantaleta en contra del PRI, su misma falta de propuesta y su mismo afán destructivo.

“¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía de Coahuila y en el país en las urnas? Una categórica victoria del PRI, con más del 60 por ciento del voto que recibió nuestro gobernador constitucional.

“Fue una contundente victoria del priista Rubén Moreira, con más de 25 puntos de diferencia en las urnas. Y ahora, seis años después, Guillermo Anaya pide una probada de la misma medicina y los priistas de Coahuila se la van a dar: una rotunda derrota del PAN y un rotundo triunfo del PRI”, agregó.

