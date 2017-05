Ríos Piter se suma a los independientes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sean serios es lo que le piden los ciudadanos a los aspirantes a un cargo de elección popular que buscan una candidatura bajo la figura de independientes.

Es lo menos que se les puede exigir, ya que aunque sean pocos, se les asignan recursos del erario, sin que sus campañas sean lo suficientemente interesantes para despertar la inquietud de los electores.

Resultados recientes de las candidaturas independientes a gobernador muestran que ninguno de esos aspirantes llegan siquiera a los dos dígitos y quedan por debajo de los cinco puntos porcentuales.

Ninguno de esos personajes en competencia logra despertar la atención de los electores para que les otorguen su respaldo en las urnas.

Es cierto que 2018 traerá la primera competencia en que un candidato presidencial lo haga bajo el esquema de aspirante independiente, por lo que quienes respaldan esa idea deberán ser sumamente cuidadosos para determinar si entran en una competencia que se anticipa dispareja.

Lo anterior es una reflexión que deben tener en consideración todos aquellos aspirantes a la candidatura presidencial, los que deberán reunir cerca de un millón de firmas para garantizar su candidatura.

Y es que el próximo lunes, el senador independiente, antes del PRD, Armando Ríos Piter, anunciará su plan político como prospecto presidencial por esa vía, por la que ya transitan algunos que le llevan ventaja.

Ríos Piter ha estado casi inactivo en medios y redes sociales desde que anunció su separación de la fracción legislativa del PRD en el Senado de la República y con excepción de algunas entrevistas en noticiarios de radio o TV y otros medios, su figura se encuentra en receso.

Pese a que el propio senador anunció su participación como candidato presidencial independiente pocos lo consideraron, ya que antes había amagado con participar en la contienda por el gobierno de Guerrero e intempestivamente se bajó de la misma, cuando las condiciones eran propicias para él.

Los argumentos dados no fueron creíbles para la mayoría de los analistas, por lo que habrá que esperar al lunes para ver cuáles son sus propósitos.

El que vayan adelantados algunos en la búsqueda de esa candidatura no significa que las campañas de estos marchen sobre ruedas, ya que sus números no crecen y se mantienen estáticos en cifras por debajo de los dos dígitos, aunque no sean todavía tiempos de proselitismo.

Los aspirantes aprovechan todo tipo de escenario, aunque no sea momento de recabar firmas, pero si usan esos tiempos para comprometer a sus futuros firmantes.

Jaime Rodríguez Calderón es gobernador de Nuevo León, único triunfador como candidato independiente, aunque su figura se desdibujó desde que asumió esa función y sus antiguos patrocinadores están tanto o más desilusionados con su actuar que los propios electores.

Pedro Ferriz de Con aprovecha los espacios de sus conferencias para tratar de sumar adeptos que en su momento le otorguen las firmas necesarias que requiere para conseguir la candidatura presidencial independiente.

Jorge G. Castañeda es quien mayores reflectores tiene, ya que es comentarista en los principales noticiarios de radio y televisión, además de articulista en cuanto espacio disponible encuentre, lo que ha motivado que algunos lo consideren un émulo de Carlos Monsiváis, aunque lejano del humor ácido y la vehemencia del fallecido escritor. Castañeda se autoerige como el baluarte de las candidaturas independientes.

Gerardo Fernández Noroña ya no tiene los espacios necesarios para la difusión de su candidatura, aunque él mismo se los crea y busca los reflectores que le son cedidos.

Miguel Ángel Mancera, deshoja la margarita entre si se va de independiente o acepta la candidatura del PRD, partido en el que no milita, pero que le cedería sus siglas, así como, posiblemente, las de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Mancera no necesita buscar espacios, los tiene naturales y con la presidencia de la Conago, cuenta con los espacios necesarios para su promoción personal.

Margarita Zavala Gómez del Campo se encuentra aplacada y ya no se ve como candidata independiente a la Presidencia de la República, posición con la que había amagado anteriormente, si es que no la dejaban pasar en Acción Nacional. Hoy Zavala se ve diluida dentro de su partido y fuera de él sus alcances son pequeños, ya que si en un principio su presencia atrajo por cuestión de género, hoy ya no se ve de esa forma.

Claro que falta todavía tiempo para iniciar la recolección de las firmas de los simpatizantes que apoyen a uno u otro de los aspirantes independientes, labor que tendría que realizar en un plazo de cuatro meses.

Ese es el panorama de los personajes que hasta el momento han manifestado, de una u otra forma, su interés por competir bajo la figura de candidato independiente.

El activismo de Monreal

Expuesto en medios por supuestos beneficios a favor de empresas con sede en Zacatecas, el golpeteó contra Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en Cuauhtémoc ha sido incesante.

Sus bonos hacia la candidatura al gobierno de la CDMX por parte de Morena se encuentran en riesgo, ya lo alcanzó en las preferencias su compañera Claudia Sheinbaum y aunque Monreal Ávila amagó con demandar a los que señalaron esos supuesto desvíos, la duda quedó sembrada.

Pero el propio Monreal Ávila no abona nada en su favor, ya que buscó el asesoramiento de expertos publirrelacionistas para explicar su “verdad” a un grupo de periodistas que se quedaron esperando asistiera a una comida a la que fueron convocados por la oficina del propio Monreal, sin que éste llegase.

