Enjambre ya no es un “Imperfecto extraño”

La banda presenta este 19 de mayo su más reciente disco, con el que continúan celebrando los sonidos de los 60’s y 70’s

Arturo Arellano

Enjambre lanza este viernes 19 de mayo su más reciente material discográfico “Imperfecto extraño” con el que continúan celebrando y rescatando los sonidos musicales que destacaron en las décadas de los 60’s 70’s. Así que luego de sus exitosas presentaciones en el Teatro Metropólitan, los fans por fin podrán disfrutar del disco de principio a fin, con el que pretenden también realizar una gira por todo México.

Este día se lanza oficialmente “Imperfecto extraño”, del que fueron desprendidos inicialmente algunos sencillos, pero que ahora se podrá disfrutar en su totalidad. “Salen algunos sencillos, pero lo hicimos así porque es la manera en que hoy se mueve la música y para que la gente fuera saboreando tema por tema, no sacamos todos, pero sí aproximadamente la mitad. Que tuvieran tiempo de escuchar canción por canción y la gente ha respondido bien, estamos contentos, ahora nos emociona que escuchen el disco completo porque hay aún canciones muy poderosas”.

Luis Humberto Navejas refiere que el reto con este disco fue “no apresurarnos, nos tomamos nuestro tiempo y dejamos que las canciones nacieran y respiren, luego buscamos lugares para grabar, diferentes estudios, meses de grabación y selección de temas, no hubo límite de entrega, ni de lanzamiento del disco. Esto fue un acierto porque lo que hay en el disco representa muy bien lo que somos ahora, nuestro sonido de sesentas y setentas, yo sí considero que es el mejor disco de nuestra trayectoria” dijeron .

A lo anterior, Julián Navejas agregó que “otra diferencia de este disco en relación a los anteriores es que empecé a coleccionar sintetizadores, teclados que para muchos ya son obsoletos, pero que su calidad sonora no la encuentras en otra parte a pesar de ser muy simples se les puede sacar mucho jugo. Entonces en cada grabación llevaba un teclado nuevo y si gustaba lo incorporábamos a la grabación, tanto fue así que en este disco no toque la guitarra, fueron puros teclados y se nota, esos sonidos setenteros puros, pudimos además grabar con cintas magnéticas, en el estudio Testa, que tiene aparatos antiguos y fue bien padre”.

Concentrados de lleno en este “Imperfecto extraño”, aseguran que “realmente no componemos pensando en si vamos a hacer colaboraciones, preferimos que eso suceda de manera natural, espontánea, por ejemplo la semana pasada me invitó Chetes, eso está padre, y aunque no estamos cerrados a que pasen cosas de ese tipo, ahora en lo que estamos concentrados es en este disco y en la gira que arranca con este disco, queremos llegar a muchos más lugares, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, hasta donde se pueda llegar con nuestras canciones”.

Finalmente, sobre su videoclip adelantaron que “fue dirigido por Benji Estrada, se usaron figuras de maqueta, miniatura, del tamaño de una moneda de un peso, se grabó en Los Ángeles esa parte y se hacía contraste con cosas de tamaño real. Es un video bien interesante con elementos de ciencia ficción, ha estado gustando mucho”. Así pues el disco ya está disponible en todos los formatos a partir de este viernes 19 de mayo.